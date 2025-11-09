Πρωτοφανής αναστάτωση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον νομό Καστοριάς, όταν ξαφνική και εκτεταμένη διακοπή ρεύματος άφησε δεκάδες κοινότητες, ανάμεσά τους το Άργος Ορεστικό, χωρίς ηλεκτροδότηση. Χωριά όπως η Αυγή, οι Αμπελόκηποι, το Μαυροχώρι και η Μεσοποταμία επηρεάστηκαν, ενώ η πόλη της Καστοριάς συνεχίζει να ηλεκτροδοτείται κανονικά. Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται επί ποδός, εντοπίζοντας τη βλάβη και προσπαθώντας να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση το συντομότερο δυνατό.

Ενδεικτικά, ορισμένες από τις περιοχές που αναφέρεται ότι έχουν πληγεί είναι:

• Αυγή

• Αμπελόκηποι

• Μανιάκοι

• Μαυροχώρι

• Κορομηλιά

• Νόστιμο

• Μεσοποταμία

• Δενδροχώρι

• Κολοκυνθού

Σχεδόν ο μισός νομός Καστοριάς βρίσκεται χωρίς ρεύμα. Οι λόγοι πίσω από αυτό το γενικευμένο black out παραμένουν άγνωστοι μέχρι στιγμής, προκαλώντας την εύλογη ανησυχία και έντονη ταλαιπωρία στους κατοίκους που ξαφνιάστηκαν μέσα στη νύχτα. Από την πρώτη στιγμή έχει σημάνει συναγερμός στον ΔΕΔΔΗΕ.

Συνεργεία του Διαχειριστή βρίσκονται ήδη επί ποδός και «χτενίζουν» το δίκτυο, δίνοντας μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν την πηγή της σοβαρής βλάβης που προκάλεσε αυτή την εκτεταμένη διακοπή.

Κύριος στόχος των τεχνικών είναι να επιδιορθώσουν τη ζημιά το συντομότερο δυνατό, ώστε να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σε όλες τις πληγείσες περιοχές.