Τέσσερις Έλληνες υπήκοοι, τρεις άνδρες ηλικίας 24, 29 και 44 ετών και μία γυναίκα 26 ετών, συνελήφθησαν μετά από κινηματογραφική καταδίωξη σε περιοχή της Κοζάνης για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και για απείθεια.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στη χώρα και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων και συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, βραδινές ώρες προχθές Πέμπτη (16/10) οι αστυνομικοί επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε δύο αυτοκίνητα, εκ των οποίων ένα Ι.Χ.Ε. και ένα Ι.Χ.Φ., που κινούνταν σε περιοχή της Καστοριάς, τα οποία δεν συμμορφώθηκαν σε σήμα στάσης των αστυνομικών και αφού ανέπτυξαν ταχύτητα, τράπηκαν σε φυγή.

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία οι επιβαίνοντες του Ι.Χ.Ε. οχήματος, διερχόμενοι από αγροτική-δασική περιοχή της Καστοριάς, αφού εγκατέλειψαν δύο ταξιδιωτικούς σάκους, οι οποίοι περιείχαν 39 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 42 κιλών και 869 γραμμαρίων, συνέχισαν την πορεία τους προς την περιοχή της Κοζάνης. Το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό και επιβάτη τον 24χρονο και την 26χρονη ακινητοποιήθηκε σε περιοχή της Κοζάνης και συνελήφθησαν.

Ακολούθως, εντοπίσθηκε και ακινητοποιήθηκε σε περιοχή της Κοζάνης και το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο με οδηγό και επιβάτη τον 29χρονο και τον 44χρονο, οι οποίοι λειτουργούσαν ως προπομποί, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την απρόσκοπτη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών. Εκτός από την παραπάνω ποσότητα ναρκωτικών, κατασχέθηκαν τα δύο αυτοκίνητα, τέσσερα κινητά και τέσσερις κάρτες SIM. Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη μετέπειτα διακίνηση των προαναφερόμενων ναρκωτικών, ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 686.042 ευρώ.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.