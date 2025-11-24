Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου 73χρονος οδηγός φορτηγού, που τραυματίστηκε σοβαρά σε ένα τρομακτικό εργατικό ατύχημα το μεσημέρι της Δευτέρας (24/11), στον δρόμο Πύργου-Σιμοπούλου στην περιοχή της Κουτσοχέρας στην Ηλεία.

Όπως αναφέρει το patrisnews.gr, ο 73χρονος οδηγός, ο οποίος είναι και έμπειρος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην περιοχή, επιχειρούσε να λύσει τους ιμάντες, που συγκρατούσαν ένα βαρύ φορτίο σιδήρων. Τα σίδερα ωστόσο κύλησαν με τρομακτική δύναμη από την καρότσα του φορτηγού και τον καταπλάκωσαν, με αποτέλεσμα τον σοβαρότατο τραυματισμό του στα κάτω άκρα, αλλά και το κεφάλι.

Στο σημείο επικράτησε πανικός. Συνάδελφοί του έσπευσαν να τον απεγκλωβίσουν με κάθε δυνατό τρόπο, ενώ οι στιγμές αγωνίας μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ ήταν δραματικές. Ο 73χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας του Σιμόπουλου κι από εκεί στο «Ανδρέας Παπανδρέου» του Πύργο. Διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου και νοσηλεύεται. Στο σημείο έφτασαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., όπου και διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος.