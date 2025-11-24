Ως παγκόσμιος ηγέτης στο οικοσύστημα υδρογόνου μέσω της μάρκας HTWO, η Hyundai προωθεί την ενεργειακή μετάβαση με στρατηγικούς στόχους, όπως η επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα έως το 2045, οι πρωτοποριακές καινοτόμες μέθοδοι παραγωγής υδρογόνου και η ενσωμάτωση της κινητικότητας και της ενέργειας μέσω του δικτύου HTWO.

Ειδικότερα, η εταιρεία εστιάζει το ενδιαφέρον της εδώ και αρκετό διάστημα στο υδρογόνο, ως εναλλακτικό καύσιμο. Πάνω σε αυτό παρουσίασε το INITIUM που αντιπροσωπεύει το όραμα της Hyundai για FCEV υδρογόνου επόμενης γενιάς Φέρει προηγμένη τεχνολογία υδρογόνου με εκτιμώμενη αυτονομία άνω των 650 χιλιομέτρων και ομαλή απόδοση κινητήρα 150 kW. Η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι το INITIUM αποτελεί μια προεπισκόπηση του νέου μοντέλου FCEV που θα κυκλοφορήσει στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

Το INITIUM είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ υδρογόνου της Hyundai. Η Hyundai βλέπει το υδρογόνο ως μια ευέλικτη, καθαρή πηγή ενέργειας μεγίστης σημασίας για την επίτευξη ενός καθαρού μέλλοντος.

Μαζί με το νέο ηλεκτρικό Hyundai INSTER με κορυφαία αυτονομία 370 χιλιομέτρων (WLTP), δυνατότητες γρήγορης φόρτισης η φίρμα θέλοντας να καλύψει και τους πελάτες με πιο …ανήσυχες οδηγικές διαθέσεις παρουσίασε και την crossover έκδοση του Hyundai INSTER, το INSTER Cross. Όπως ανέφερε η συγκεκριμένη έκδοση είναι φτιαγμένη τόσο για εξερευνητές αστικών περιοχών όσο και για λάτρεις της υπαίθρου. Με ηλεκτρική αυτονομία έως και 360 χιλιομέτρων (WLTP), στιβαρά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά – όπως πλάκες ολίσθησης και σχάρες οροφής όντας κυκλοφορήσει θα μπορεί να συνδυάζει τις μετακινήσεις στην πόλη με τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Η παραγωγή του πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα.