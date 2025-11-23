Ο διεθνής επιθετικός της Κηφισιάς, Ανδρέας Τεττέη, χάρισε τη φανέλα του στον μικρό Γιαννάκη μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ανδρέας Τεττέη τήρησε μια πολύ ξεχωριστή υπόσχεση που είχε δώσει στον μικρό φίλο του. Μέρες πριν, είχε υποσχεθεί πως θα του δώσει τη φανέλα του και δεν άφησε χρόνο να περάσει.

Λίγα λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα, ο Τεττέη πλησίασε τον μικρό Γιαννάκη και του παρέδωσε την εμφάνιση του.

«Η χαρά ενός παιδιού είναι ανεκτίμητη», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του συλλόγου της Κηφισιάς, επισημαίνοντας πόσο σημαντικές είναι αυτές οι μικρές στιγμές που φέρνουν χαμόγελο και έμπνευση.