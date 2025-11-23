Ο αναπλήρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την κατάσταση στους δρόμους, τα ΜΜΜ και τα δρομολόγια των συγκοινωνιών.

Ο κ. Κυρανάκης μίλησε για την κατάσταση στους δρόμους με την κίνηση, τις παρανομίες και τις εγκληματικές ενέργειες που συμβαίνουν στον δρόμο μεταξύ οργισμένων οδηγών.

Τρία θέματα είναι αυτά: Η Αθήνα πλέον δεν μας χωράει όλους και είναι κάτι που το βιώνουμε καθημερινά. Υπάρχουν πλέον κίνητρα να αποκεντρωθεί ο κόσμος. στην Αθήνα, για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με το υπ. Μεταφορών έχει μαζευτεί πάρα πολύς κόσμος και πάρα πολλά αυτοκίνητα. Όλοι οι δρόμοι είναι γεμάτοι και όλα τα ΜΜΜ, όπως και τα σπίτια είναι γεμάτα. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, είναι ένα συνολικό πρόβλημα το οποίο επιβαρύνει την ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Και η ψυχική κόπωση που αισθάνεται ο καθένας όταν πάει ή φεύγει από τη δουλειά για να γυρίζει σπίτι, είναι δυσβάστακτη. Ως υπουργείο Μεταφορών μπορούμε να κάνουμε τα ΜΜΜ. Θεωρώ ότι η πόλη θα πάρει μια μεγάλη ανάσα, όταν τελειώσεις η γραμμή 4 του Μετρό. Τα έργα προχωρούν, έχουν κάποια προβλήματα, η Αθήνα είναι γεμάτη αρχαία, όσο προχωράς και σκάβεις βρίσκεις αρχαία. Προχωρούν τα έργα, νομίζω ο κ. Δήμας, θα κάνει ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα. Είναι όμως ένα έργο το οποίο υλοποιείται, είναι ένα έργο που υλοποιήθηκε επί ΝΔ, όπως και η επέκταση στον Πειραιά και προς το Δημ. Θέατρο», είπε αρχικά.

«Επίσης, εξετάζουμε μία σειρά από οδικές παρεμβάσεις, πχ δημοπρατείται ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά. Έχει σημασία γιατί θα βγάλει φορτηγά από τον Κηφισό. Και ένα πολύ μεγάλο έργο που ζητεί κυρίως η νότια Αθήνα, είναι το σκάψιμο μιας μεγάλης σήραγγας στην Ηλιούπολη, στον Υμηττό, επέκταση της Αττικής Οδού ουσιαστικά. Είναι ένα έργο που ακόμα δεν έχει καν μελέτη», συνέχισε ο κ. Κυρανάκης.

Για τα δρομολόγια: «Στα ΜΜΜ σε τρία μέτωπα, θα κάνουμε μεγάλες επενδύσεις, που δεν έχουν ξαναγίνει από τους Ολ. Αγώνες κι μετά. Αναφορικά μετά λεωφορεία, έχουμε μία πλήρη ανανέωση στόλου. Από το 2019 που δεν βρήκαμε κανένα καινούριο λεωφορείο, παρατημένα που έβγαζαν συνέχεια βλάβες. Για πρώτη φορά φέτος, έχουμε τα 2/3 του στόλου ανανεωμένα. Μέχρι τον Μάρτιο του ‘26 θα έχουμε 1.100 καινούρια λεωφορεία. Επιπλέον, «τρέχει» και προκήρυξη για 300 νέες προσλήψεις οδηγών. Οι προσλήψεις, η πυκνότητα των δρομολογίων και η επιτήρηση από τις νέες κάμερες στις λεωφορειολωρίδες, είναι μέτρα που μπορούν να βελτιώσουν την κυκλοφορία. Αναφορικά με το μετρό: Στην Γραμμή 2 η συχνότητα τις ώρες αιχμής είναι 4,5 λεπτά και στην Γραμμή 3 είναι 4 λεπτά. Αυτές οι συχνότητες παρόλο που είναι αρκετά καλές για ευρωπαϊκά δεδομένα, από τον όγκο που έχει μαζέψει η Αθήνα, δεν αρκούν. Για την αύξηση των συρμών, τρέχει αυτή την στιγμή ένα έργο για ανακαίνιση συρμών, πέντε εκ των οποίων θα προστεθούν τέτοιες μέρες του χρόνου του 2026 έως και τις αρχές του 2027, συν ακόμη τέσσερις που θα επιστρέψουν από τη Γραμμή 1 γιατί και εκεί έρχονται ανακαινισμένοι συρμοί. Για τον ΗΣΑΠ, για πρώτη φορά, γίνεται μία πλήρης ανακαίνιση 14 συρμών, μηχανολογικοί, αισθητικοί, για να μπορέσουμε από τον Μάρτιο του ’26 να έρθουν, να κάνουμε τα δοκιμαστικά και αν όλα καλά, μετά κάθε μήνα θα έρχεται και ένας καινούριος. . Στις 10 Δεκεμβρίου θα μπουν οι άνθρωποι στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Στην Θεσσαλονίκη κυκλοφορούν πλέον πάνω από 500 λεωφορεία, έχει μετρό μετά από 30 χρόνια. με τον Προαστιακό που εγκαινιάσαμε προς τη Σίνδο, στη Θεσσαλονίκη οι πολίτες θα μπορούν από τον Μάρτιο του ’26, από την Καλαμαριά έως τη Σίνδο να πάει με Μέσα σταθερής Τροχιάς για πρώτη φορά». εξετάζουμε και άλλα μέτρα για την αποσυμφόρηση της Αθήνας. Εξετάζουμε με άλλα αρμόδια υπουργεία την χωροταξία, τα ωράρια, τα φορτηγά».

Για τις κάμερες ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε: «Με τις κάμερες και τα πρόστιμα που έχουν ήδη δοθεί, δημιουργείται επιτέλους η αίσθηση των πράξεων που έχουν συνέπεια. όταν θα κάνεις μία παράνομη πράξη και το πρόστιμο θα σου έρθει μετά από μία 10ετία, δεν νιώθεις ότι έχει κάποια συνέπεια η πράξη σου, άρα το ξανακάνεις όσες φορές θέλεις. Για τις καινούριες με το ΑΙ που έχουμε εγκαταστήσει, έχει εκπαιδευτεί ο αλγόριθμος. Θα είναι 600 κάμερες. Τον νόμο που ψηφίζουμε την Τρίτη, ο κάθε Δήμος και Περιφέρεια έχει το δικαίωμα να εγκαταστήσει τις δικές του κάμερες από τις οποίες θα έχει σημαντικά έσοδα. Το δίκτυο σταδιακά θα επεκτείνεται. Βλέπουμε ότι τα μέτρα αποδίδουν».

Τέλος, για το βιβλίο του Α. Τσίπρα και το σενάριο δημιουργίας κόμματος: «Θεωρώ ότι η επιστροφή Τσίπρα, είναι η πιο ισχυρή απόδειξη ότι οι διάδοχοί του και η πολυδιάσπαση των κομμάτων που δημιουργήθηκε μετά την αποχώρησή του, απέτυχαν παταγωδώς. Αυτό που νομίζω ότι απέτυχε δεν είναι τα πρόσωπα, αλλά οι ιδέες της Αριστεράς. Οι ιδέες της Αριστεράς είναι αυτές που εφαρμόστηκαν στην πράξη στην διακυβέρνησή του, κάποιες επιχειρήθηκαν να εφαρμοστούν και κάποιες απέτυχαν, ο κόσμος κατάλαβε ότι είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες του ιδίου και της ζωής του, και έτσι και η διάδοχη κατάσταση του κ. Τσίπρα απέτυχε επίσης. ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να δώσει ένα πιο Κεντροαριστερό προφίλ, προσπαθεί να γίνει σοσιαλδημοκράτης. Η επιστροφή του έχει συμβαδίσει με την επανεμφάνιση του κ. Καμμένου, και αυτό θεωρώ πως περιορίζει αρκετά μία δυναμική της επιστροφής Τσίπρα. Και από την άλλη, το πρώην κόμμα του, το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει να δώσει μία εναλλακτική πρόταση και φαίνεται πως συμβαδίζει και αυτό. Παρόλα αυτά δεν αμφισβητώ το δικαίωμα του κάθε πολιτικού και δη πρώην πρωθυπουργού να θέλει να παίξει ρόλο στα δημόσια πράγματα. Φυσικά είναι υπολογίσιμη δύναμη ο κ. Τσίπρας. Θεωρώ ότι την ΝΔ δεν θα την επηρεάσει ο κ. Τσίπρας. Θεωρώ ότι σε επίπεδο εφαρμοσμένης πολιτικής, είμαστε οι μονοί που μπορούμε να εγγυηθούμε αποτελέσματα».

Για τον Α. Σαμαρά τόνισε: «Ακούω και σέβομαι απεριόριστα τις παρεμβάσεις του κ. Σαμαρά. Θεωρώ ότι σαν πρωθυπουργός έκανε καλό στην πατρίδα μας. Θεωρώ ότι η παράταξη πρέπει να είναι ενωμένη και όχι διχασμένη οπότε δεν θα μπω σε μια λογική κριτικής στον Α. Σαμαρά. Προφανώς όμως, με όσα είπε στην συνέντευξη για τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη, δεν συμφωνώ».

Τέλος για την οπλοκατοχή σημείωσε ο κ. Κυρανάκης: «Δεν είμαι υπέρ της οπλοκατοχής, δεν είμαι καν σε αυτό το πλαίσιο. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι επικινδυνά και μπορούν να οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις, όπως αυτά που συμβαίνουν στις ΗΠΑ».