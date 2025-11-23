Σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση σε νοσοκομεία της Ιταλίας, νοσηλεύονται μετά τη σοβαρή δηλητηρίαση που υπέστησαν από άγρια μανιτάρια, ο 65χρονος και η 55χρονη από την Έδεσσα.

Μετά την αρχική τους περίθαλψη στο νοσοκομείο της Έδεσσας και στη συνέχεια στο ΑΧΕΠΑ, κρίθηκε αναγκαία η άμεση αεροδιακομιδή τους με αεροσκάφος C-130 στην Αθήνα και από εκεί η μεταφορά τους σε εξειδικευμένα μεταμοσχευτικά κέντρα στη Ρώμη και την Πίζα καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν οξεία ηπατική ανεπάρκεια.

Ο γιος τους δημοσίευσε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, μέσω της οποίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και προς όλους όσοι συμπαραστέκονται στην οικογένεια.

«Αυτές τις ημέρες έχω λάβει άπειρα μηνύματα και τηλεφωνήματα σχετικά με την υγεία των γονιών μου. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου όλες και όλους ξεχωριστά. Με συγχωρείτε αν δεν μπορώ να απαντήσω εκείνη τη στιγμή, προέχει να είμαι δίπλα τους σε αυτό τον αγώνα. Η κατάσταση τους είναι κρίσιμη, αλλά σταθερή. Βρίσκονται στα χέρια εξειδικευμένων και έμπειρων ιατρών στην Ιταλία.

Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να γίνουν καλά! Και πάλι σας ευχαριστώ· αισθανόμαστε τις προσευχές και την αγάπη σας. Ευχαριστούμε πολύ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΓΝΘ, του ΑΧΕΠΑ, καθώς και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και το ΕΚΑΒ για την άμεση κινητοποίηση. Σας ευχαριστώ», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Το ζευγάρι είχε συλλέξει άγρια μανιτάρια σε περιοχή της Έδεσσας και τα κατανάλωσε, χωρίς να γνωρίζει ότι ανήκαν στην επικίνδυνη οικογένεια «Αμανίτες».