Σοκ προκαλεί η σύλληψη οδηγού τα ξημερώματα της 22ας Νοεμβρίου, ο οποίος κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα 230 χλμ/ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, δηλαδή 130 χλμ/ώρα πάνω από το όριο των 100 χλμ/ώρα, ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Οι αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. συνέλαβαν τον οδηγό ο οποίος, ο οποίος διαπιστώθηκε με αλκοτέστ ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Η επικίνδυνη οδήγηση έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Συνολικά, κατά την ειδική εξόρμηση που πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 21 μέχρι τις ίδιες ώρες της 22 Νοεμβρίου 2025 σε όλο το λεκανοπέδιο, έγιναν 5.528 έλεγχοι αλκοολομέτρησης και βεβαιώθηκαν 91 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η Τροχαία επισημαίνει ότι οι εντατικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν χωρίς καμία χαλάρωση.