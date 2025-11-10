Ένας μεθυσμένος οδηγός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από τροχαίο ατύχημα με γερανοφόρο όχημα, κατά το οποίο τραυματίστηκε ο χειριστής του. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, γύρω στις 11:30, στην περιοχή του Κορδελιού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας 41χρονος οδηγός, υπό την επήρεια αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε σε γερανοφόρο όχημα που εκτελούσε ανύψωση αυτοκινήτου στην οδό Μοναστηρίου.

Ο χειριστής του γερανού τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για νοσηλεία, ενώ ο 41χρονος συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.