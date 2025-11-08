Εξονυχιστικοί οι έλεγχοι των αστυνομικών στον καταυλισμό Ρομά «Αγία Σοφία» στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Οι εκπρόσωποι του οικισμού δήλωσαν πως η αστυνομία είναι καλοδεχούμενη και έστειλαν μήνυμα ενότητας για να μην προκληθούν εντάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα τέθηκε σε εφαρμογή το νέο σχέδιο ελληνικό FBIπου προβλέψει 24ωρη αστυνόμευση με σκοπό τον περιορισμό της εγκληματικής δραστηριότητας στους καταυλισμούς.

Αστυνομικοί μπήκαν στον συγκεκριμένο καταυλισμό Ρομά στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησαν τους ελέγχους σε αυτοκίνητα που μπαινοβγαίνουν στον οικισμό.

«Όπως βλέπετε η αστυνομία είναι μέσα στον οικισμό Αγίας Σοφίας, Δεν προκαλούμε, συμπεριφερόμαστε κόσμια και, προσοχή», αναφέρουν.

Νωρίτερα, ο γενικός γραμματέας του οικισμού Αντώνης Τάσιος εξέφρασε στο ThessPost.gr την ανησυχία της κοινότητας τόσο για την 24ωρη παρουσία, όσο και για τους προληπτικούς ελέγχους σε σπίτια που προβλέπει ο σχεδιασμός, καθώς στον οικισμό «Αγία Σοφία» ζουν περισσότερα από 500 παιδιά.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ακόμη, ελέχγους για παράνομη οπλοκατοχή και διαρκή ενημέρωση των κατοίκων. Θα υλοποιηθεί από την νέα Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, που θα υπάγεται στο ελληνικό FBI.

Όπως ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα προσληφθούν 50 διαμεσολαβητές που θα αποτελέσουν τη γέφυρα διαλόγου με όλες τις ομάδες και τους οικισμούς ώστε η επιχείρηση να μην είναι μόνο αστυνομική αλλά να συμβάλει στην ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη.

Βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ: