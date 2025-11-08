Ξεκινά σήμερα η εφαρμογή του νέου σχεδίου αστυνόμευσης σε καταυλισμούς Ρομά σε 25 περιοχές και 152 σημεία της χώρας, με την επέκτασή του στην Αττική να προγραμματίζεται για τις 15 Νοεμβρίου. Η πρωτοβουλία υλοποιείται από την Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, με 24ωρη ένστολη παρουσία και στοχευμένους ελέγχους, και περιλαμβάνει συνολικά 473 αστυνομικούς που υπάγονται στο ελληνικό FBI.

Όπως ανακοίνωσε από το Ηράκλειο Κρήτης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των περιοχών, όπου ζουν Ρομά, και τη συγκρότηση ομάδων πρόληψης και διαμεσολάβησης.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο περιλαμβάνει:

– 24ωρη παρουσία εντός των οικισμών

– Προληπτικούς έλεγχους σε πρόσωπα και οικίες

– Ελέγχους για παράνομη οπλοκατοχή

– Διαρκή ενημέρωση των κατοίκων

«Οι ομάδες αυτές επιχειρησιακά υπάγονται στο ελληνικό FBI. Η Αττική υπάγεται απευθείας στην υπηρεσία αυτή, στην υπόλοιπη χώρα θα συνεργάζονται με τις τοπικές υπηρεσίες για την εμπέδωσε της τάξης», τόνισε ο υπουργός.

Επεσήμανε τέλος ότι «οι 50 διαμεσολαβητές που θα προσλάβουμε θα αποτελέσουν τη γέφυρα διαλόγου με όλες τις ομάδες και τους οικισμούς ώστε η επιχείρηση να μην είναι μόνο αστυνομική αλλά να συμβάλει στην ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη».