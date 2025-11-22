Η Πολιτική Προστασία στη Γάζα ανακοίνωσε σήμερα τουλάχιστον επτά νεκρούς από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, την ώρα που το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών που λειτουργεί υπό τη Χαμάς, Μαχμούτ Μπασάλ, ανέφερε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας, άλλοι τρεις στο Ντέιρ αλ Μπάλαχ και ένας ακόμη στη Νουσεϊράτ, όλες περιοχές του κεντρικού και βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως εξουδετέρωσε έναν «ένοπλο τρομοκράτη» στο νότιο τμήμα του θύλακα, υποστηρίζοντας ότι ο άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον ισραηλινών στρατιωτών και παραβίασε τη γραμμή που οριοθετεί τις θέσεις τους.