Ο πρώην σύντροφος της Βίκυς Κουτσάκη, ο άνθρωπος που βρέθηκε στο πλευρό της τα τελευταία χρόνια, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» για τις δύσκολες στιγμές που προηγήθηκαν της εξαφάνισής της. Όπως αποκάλυψε, η απώλεια της αγαπημένης της σκυλίτσας, της Ρόζας, υπήρξε η αρχή μιας ψυχολογικής κατάρρευσης που οδήγησε σταδιακά στην απομόνωσή της.

«Από την ημέρα που έχασε το σκυλάκι της, τη Ρόζα, έχασε τον κόσμο όλο. Τελευταία φορά μιλήσαμε στο τηλέφωνο την Τρίτη 22 Ιουλίου. Την ρώτησα πού βρισκόταν και μου είπε ότι είχε πάει στον μαχαλά και πως όταν τελείωνε, θα ερχόταν να με βρει αλλά δεν ήρθε. Μιλήσαμε και την επόμενη ημέρα το απόγευμα και μου είπε ότι είχε μία δουλειά και θα με έπαιρνε τηλέφωνο μετά. Λίγο αργότερα έκλεισε το κινητό της. Από τότε έχει εξαφανιστεί».

Η ανησυχία του, όπως ανέφερε, κορυφώθηκε στις 26 Ιουλίου, ανήμερα των γενεθλίων του, όταν η Κουτσάκη δεν επικοινώνησε μαζί του. «Δεν με πήρε τηλέφωνο στα γενέθλιά μου. Με μία Κωνσταντίνα από το Κορδελιό έκανε παρέα αλλά κι εκείνη μου είπε ότι είχε μέρες να την δει. Ήταν στο σπίτι της, έφυγε, ήρθε σε μένα και μετά δεν την ξαναείδε. Μα να μην με πάρει στα γενέθλιά μου; Τρελάθηκα μετά. Αναγκάστηκα και πήγα στην Αστυνομία να δηλώσω την εξαφάνισή της. Ρώτησα και τη γειτόνισσά της αν την είχε δει αλλά νόμιζε ότι ήταν σε μένα».

«Έψαξα παντού για να την βρω αλλά…»

«Έψαξα παντού, πήγα και σε νοσοκομεία μήπως έπαθε κάτι αλλά δεν βρήκα τίποτα και σκέφτηκα ότι κάτι έχει συμβεί. Δεν εξηγείται να μην είναι πουθενά. Έψαξα σε όλες τις τρύπες».

Όπως σημείωσε, αν η Βίκυ ήταν καλά, θα είχε επικοινωνήσει. «Θα τηλεφωνούσε είτε σε μένα είτε στη μητέρα μου. Η σχέση μας μπορεί να είχε διακοπεί αλλά υπήρχε συχνή επικοινωνία».

«Τον τελευταίο καιρό δεν έμενε σπίτι μου. Είδα ότι ξέφυγε πολύ και δεν άντεξα άλλο να είμαστε μαζί. Και εγώ άνθρωπος είμαι. Το προσπαθούσαμε αλλά δεν τραβούσε άλλο η σχέση».