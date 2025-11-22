Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Τορίνο ο 18χρονος Μάριος μετά την επιτυχή μεταμόσχευση ήπατος στην οποία υποβλήθηκε χθες Παρασκευή (21/11).

Ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση, που λέγεται σύνδρομο Alagille, όπου το κύριο πρόβλημα ήταν στο ήπαρ, με αποτέλεσμα να έχει λίγα σε νούμερο ενδοηπατικά χοληφόρα και υποπλασία πνευμονικής στην καρδιά. Πριν το μεταφερθεί στο Τορίνο για τη μεταμόσχευση, ο Μάριος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο νοσοκομείο του Ρίου στην Πάτρα.

Ο 18χρονος φοιτητής έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά του, όπως έγραψε η μητέρα του Εύη Βέρρη σε ανάρτησή της στα social media, αρχής γενομένης αύριο (23/11), οπότε σύμφωνα με τους γιατρούς πρέπει να ξαναμπεί στο χειρουργείο για μια νέα επέμβαση.

Συγκεκριμένα η μητέρα του έγραψε στην ανάρτησή της:

«Σας ευχαριστούμε όλους για την αγάπη σας.

Οι γιατροί θεώρησαν ότι είναι καλύτερο ο Μάριος να μπει αύριο στο χειρουργείο!!

Είναι σταθερός μετά την πρώτη επέμβαση έχουμε ακόμη μάχες να δώσουμε αλλά τώρα εδώ που είμαστε έχουμε και τα όπλα για να παλέψουμε.

Θα σας ενημερώνω για να ξέρετε την αλήθεια».