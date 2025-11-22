Αγρότες από όλη την Ελλάδα θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική σύσκεψη, που οργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων την Κυριακή 23 Νοέμβρη στις 12 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας Λάρισας.

Στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση για τη δημιουργία ενός ενιαίου Θεσσαλικού μπλόκου στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης στη Λάρισα τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Οι κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να υπόκεινται τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και ζητούν στήριξη για την επίλυση των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.