Ακόμα ένας εμπλεκόμενος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγήθηκε στη φυλακή, ανεβάζοντας τον αριθμό των προσωρινά κρατουμένων στους 14, ενώ η ανάκριση συνεχίζεται για να εντοπιστούν και άλλα πρόσωπα που φέρονται να έχουν ωφεληθεί παράνομα. Την ίδια στιγμή, οι αγρότες συνεχίζουν τις συσκέψεις τους για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, αντιδρώντας στο υψηλό κόστος παραγωγής, στις καθυστερήσεις των ενισχύσεων και των αποζημιώσεων, αλλά και στις ζημιές από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Πανελλαδική σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για τις 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια Λάρισας, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις τους.

Στην Ημαθία, γεωργοί και κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία στη Βέροια, καταθέτοντας ψήφισμα στην Αντιπεριφέρεια και κατευθύνοντας τα οχήματά τους στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, αγρότες της Αχαΐας προχώρησαν σε διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία του ΕΛΓΑ.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν ήδη από την Αγιά, με τους παραγωγούς να βγαίνουν μαζικά στους δρόμους με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ζητώντας ουσιαστικά την επιβίωσή τους και τη δυνατότητα να συνεχίσουν να καλλιεργούν τη γη τους.

Στα βασικά αιτήματα των αγροτών περιλαμβάνεται το Μέτρο 23, ύψους 176 εκατομμυρίων ευρώ, που προέρχεται από ανακατανομή ευρωπαϊκών κονδυλίων και δεν έχει ακόμη καταβληθεί. Επίσης, ζητούν την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε οι αποζημιώσεις για τις ζημιές από τον περασμένο παγετό να καταβάλλονται έγκαιρα και πλήρως, σύμφωνα με το ποσοστό της ζημιάς.

Οι αγρότες ζητούν επίσης αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και μείωση του κόστους παραγωγής, ενώ τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν νέες συσκέψεις, με στόχο τη συντονισμένη πανελλαδική δράση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μέχρι να δοθούν λύσεις στα αιτήματά τους.