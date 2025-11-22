Στην Παγκόσμια Πρεμιέρα της ολοκαίνουργιας GLC με τεχνολογία EQ, που θα κυκλοφορήσει σε λίγο διάστημα και στην Ελλάδα, δόθηκε το σύνθημα για τη νέα εποχή της φίρμας.Η αμιγώς ηλεκτρική Mercedes-Benz GLC θα αποκτήσει την επόμενη χρονιά μια έκδοση AMG.

Η αμιγώς ηλεκτρική, νέα GLC είναι το πρώτο μοντέλο μιας ριζικά ανανεωμένης γενιάς αυτοκινήτων με αναβαθμισμένο, εμβληματικό σχεδιασμό Mercedes‑Benz που ενσωματώνει τη νέα όψη της μάρκας. Είναι πλέον διαθέσιμη για παραγγελία στην Ευρώπη. Πατάει στη νέα πλατφόρμα 800V, με ηλεκτροκινητήρες συνολικής ισχύος 489 ίππων και αυτονομία που φτάνει τα 713 χιλιόμετρα. Σε ταχυφορτιστή, η μπαταρία μπορεί να ανακτήσει έως 303 χλμ. σε μόλις δέκα λεπτά.

Επίσης, θα αποκτήσει και ισχυρή έκδοση AMG. η ισχύς των 900+ PS θα καταστήσει την ηλεκτρική Mercedes-AMG GLC το τρίτο πιο ισχυρό μοντέλο Mercedes όλων των εποχών και το ισχυρότερο SUV που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Στόχος της μάρκας είναι το SUV να μπορεί να φτάνει τα 100 χλμ./ώρα από στάση μέσα σε 3,0 δλ., ενώ η μέγιστη τελική του ταχύτητα θα περιορίζεται στα 250 χλμ./ώρα.