Το 22ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, διεξάγεται στο φαντασμαγορικό Λας Βέγκας και θα μεταδοθεί την Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, στις 06:00, ζωντανά, αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

Η αγωνία για την έκβαση του φετινού πρωταθλήματος οδηγών έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της, καθώς απομένουν τρεις αγώνες που θα διεξαχθούν τα επόμενα τρία Σαββατοκύριακα σε Λας Βέγκας, Κατάρ και Άμπου Ντάμπι.

Ο Λάντο Νόρις έχει διαφορά 24 βαθμών από τον Όσκαρ Πιάστρι και διαθέτει σημαντικό ψυχολογικό προβάδισμα, αφού έχει κερδίσει στους δύο τελευταίους αγώνες. Τα λάθη του Πιάστρι επέτρεψαν στον Βρετανό, στους έξι πρόσφατους αγώνες, να συγκεντρώσει 58 βαθμούς περισσότερους, γεγονός που τον φέρνει σε πλεονεκτική θέση. Θεωρητικά στη μάχη του τίτλου παραμένει και ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος υπολείπεται κατά 49 βαθμούς του Νόρις. Ο Ολλανδός, που πέρυσι στο Λας Βέγκας πανηγύρισε τον 4ο συνεχόμενο τίτλο του, θα μείνει εκτός διεκδίκησης αν τερματίσει 3ος και ο Νόρις κερδίσει, όπως συνέβη στον προηγούμενο αγώνα στη Βραζιλία.

Η Formula 1 επέστρεψε στο Λας Βέγκας πρόπερσι, ύστερα από 41 χρόνια απουσίας.

Το Grand Prix του Λας Βέγκας διεξάγεται στη φαντασμαγορική λεωφόρο Las Vegas Strip, νύχτα, και για φέτος, η πρόβλεψη του καιρού δείχνει χαμηλές θερμοκρασίες και είναι πιθανό την ώρα του αγώνα, η θερμοκρασία να πέσει κάτω από τους 10°C. Η διαδρομή που διατρέχει τους δρόμους της πόλης έχει μήκος 6,2 km και αποτελείται από 17 στροφές.