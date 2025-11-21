Πρόκειται για μια απόφαση που δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας για τη βούληση και την ενότητα του οργανισμού του ΠΑΟΚ γύρω από το σχέδιο της Νέας Τούμπας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κανένα μέλος του Ερασιτέχνη δεν εξέφρασε αντίρρηση ή επιφύλαξη ως προς το περιεχόμενο του μνημονίου.

Αντίθετα, η διαδικασία κύλησε ομαλά και με απόλυτη σύμπνοια, επιβεβαιώνοντας πως ο σύλλογος αντιμετωπίζει το έργο της ανέγερσης του νέου γηπέδου ως κοινό στόχο, κοινό όραμα και κοινή ευθύνη.

Με την ομόφωνη απόφαση, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την άμεση υπογραφή του εγγράφου, ένα βήμα που θα «κλειδώσει» και τυπικά τη μεγάλη συνεργασία.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ουσιαστικά το πράσινο φως για να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και προσωπικά του Ιβάν Σαββίδη, που σηκώνει το βάρος της επένδυσης.

Για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, η κατασκευή της Νέας Τούμπας δεν είναι απλώς ένα μεγάλο έργο υποδομής, αλλά η πραγματοποίηση ενός ονείρου που κρατάει δεκαετίες — ενός γηπέδου αντάξιου της ιστορίας, της δυναμικής και των φιλοδοξιών της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση η κοινή από ΠΑΕ και ΑΣ ΠΑΟΚ αναφέρει: «Mία νέα μέρα ανατέλλει για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημερινή (σ.σ χθεσινή) ιστορική συμφωνία του ΑΣ με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Το προτεινόμενο από την ΠΑΕ μνημόνιο συναντίληψης, που ήταν προϊόν συνεχούς διαβούλευσης και συνεργασίας, έγινε ομόφωνα αποδεκτό, με ψήφους 15-0 από το διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ ΠΑΟΚ, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για την κατασκευή της Νέας Τούμπας από τον Ιβάν Σαββίδη.

Στη χρονιά που ο σύλλογος θα γιορτάσει τα 100 του χρόνια, όλοι μαζί ενωμένοι, θα προχωρήσουμε και θα στείλουμε το μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση, ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας.Το όνειρο, πλέον, αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα…»