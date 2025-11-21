Δημοφιλή
- 1
Μπαράζ πληρωμών έως το τέλος του μήνα: Ποιοι παίρνουν 250€, συντάξεις, δώρο Χριστουγέννων και 18 επιδόματα
- 2
Αθήνα: Οι πρώτες έξυπνες κάμερες στους δρόμουςα σημεία που παρακολουθούνται
- 3
Χριστούγεννα στο βουνό: Πού κλείνονται τα σπίτια με 100% πληρότητα - Δείτε τιμές
- 4
Προσωπικός Αριθμός: Πώς θα αντικαταστήσει ΑΦΜ, ΑΔΤ και ΑΜΚΑ το 2026
- 5
Πόσο ασφαλείς είναι οι νέες ταυτότητες; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
- 6
Σάλος στις ΗΠΑ: Το CDC υιοθετεί ρητορική συνωμοσιών για τα εμβόλια
- 7
Νέα ταυτότητα: Οι κρίσιμες ενημερώσεις που δεν πρέπει να αμελήσεις
- 8
IRIS και στα σούπερ μάρκετ από 1η Δεκεμβρίου: Πώς θα πληρώνετε - Tσουχτερά πρόστιμα για απροετοίμαστες επιχειρήσ
- 9
Σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα και την Ήπειρο από την κακοκαιρία: Κατολισθήσεις, αποκλεισμένοι δρόμοι και πλ
- 10
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι προβλέπει – Τα έξι βασικά μέρη
Δικαστική έρευνα για τη Νάπολι σε υποθέσεις μεταγραφών Ελλήνων παικτών
Η Νάπολι φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά νομικά ζητήματα, καθώς οι ιταλικές αρχές εξετάζουν κατηγορίες για παραποίηση οικονομικών στοιχείων σε μεταγραφές της ομάδας. Οι υποθέσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο αφορούν κυρίως τις κινήσεις του Κώστα Μανωλά από τη Ρόμα το 2019, ύψους 36 εκατ. ευρώ, και του Ορέστη Καρνέζη προς τη Λιλ, σε συνάρτηση με την […]
Σαντιό Μανέ: Γιατί είπε «όχι» στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2016
Ο Σαντιό Μανέ, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Αφρικανούς επιθετικούς της τελευταίας δεκαετίας και πλέον παίκτης της Αλ Νασρ, μίλησε στην εκπομπή Rio Ferdinand Presents, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες από μια μεταγραφή που δεν έγινε ποτέ. Πριν υπογράψει στη Λίβερπουλ το 2016 έναντι 41 εκατ. ευρώ από τη Σαουθάμπτον, ο Σενεγαλέζος είχε δεχθεί απευθείας κρούση από τη […]
Λαμίν Γιαμάλ: «Θέλω να κατακτήσω τα πάντα φέτος»
Ο Λαμίν Γιαμάλ μετά την παραλαβή του «βραβείου Ντι Στέφανο» από τη Marca για τον κορυφαίο παίκτη της περσινής σεζόν, μίλησε για τη δίψα και τις φιλοδοξίες που τον χαρακτηρίζουν. Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα επικράτησε σε ψηφοφορία που περιλάμβανε μεγάλα ονόματα όπως οι Εμπαπέ και Βινίσιους, αλλά και συμπαίκτες του μεταξύ των οποίων οι […]
Σειρήνες από Αγγλία για τον Χρήστο Μανδά ενόψει Ιανουαρίου
Το ενδιαφέρον ομάδων της Premier League για τον Χρήστο Μανδά φαίνεται πως αναζωπυρώνεται, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Γουέστ Χαμ και της Μπόρνμουθ. Σύμφωνα με πρόσφατα ιταλικά δημοσιεύματα, ο 24χρονος διεθνής δεν υπολογίζεται πλέον ως βασική επιλογή από τον Μαουρίτσιο Σάρι στη Λάτσιο και αναζητά ομάδα όπου θα έχει σταθερό χρόνο […]