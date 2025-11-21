Ο διευθυντής επικοινωνίας του συλλόγου, Κίριλ Μπρέιντο, να ξεκαθαρίζει το πλαίσιο των συζητήσεων αλλά και την πραγματική εικόνα γύρω από τον Ρώσο επιθετικό, ο οποίος αγωνίζεται φέτος στον ΠΑΟΚ.

Ο Μπρέιντο πάντως έριξε και αρκετή δόση μυστικότητας αναφέροντας χαρακτηριστικά πως για το ενδεχόμενο αυτό της επιστροφής του στην Μόσχα, πρόκειται για μια καθαρά προσωπική συζήτηση και δεν θέλει να να πει δημόσια τι συζητήθηκε με τον 27χρονο σέντερ φορ του Δικεφάλου.

Ο Μπρέιντο, μιλώντας στη ρωσική Sovsport και στον Αρσένι Γκολόβατς, ξεκαθάρισε αρχικά ότι οτιδήποτε αφορά τις προσωπικές συζητήσεις με τον παίκτη δεν μπορεί και δεν πρέπει να δημοσιοποιείται, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θέλει ο Τσάλοφ να επιστρέψει στη Ρωσία; Αυτή ήταν μια καθαρά προσωπική συζήτηση. Και τα προσωπικά ζητήματα, κατά τη δική μου άποψη, οφείλουν να παραμένουν προσωπικά. Γι’ αυτό και δεν θα αποκαλύψω όσα ειπώθηκαν μεταξύ μας».

Ωστόσο, ο διευθυντής επικοινωνίας της ΤΣΣΚΑ άφησε να φανεί η εκτίμησή του για τον παίκτη, σημειώνοντας δύο σημαντικές πτυχές της ζωής και της καριέρας του. Πρώτον, ότι ο Τσάλοφ έγινε πρόσφατα πατέρας — ένα γεγονός που, όπως είπε, «όλος ο οργανισμός της ΤΣΣΚΑ περίμενε με χαρά», στέλνοντας δημόσια συγχαρητήρια στον ίδιο και στη σύζυγό του. Δεύτερον, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο 27χρονος φορ βρίσκεται σε καλό περιβάλλον στην Ελλάδα, τόσο αγωνιστικά όσο και ως προς τον χρόνο συμμετοχής που λαμβάνει.

«Ο Φέντορ όπως κάθε παίκτης, θέλει να παίζει συνεχώς, να σκοράρει, να νιώθει σημαντικός. Ο ΠΑΟΚ, κατά τη γνώμη μου, τα πηγαίνει καλά αυτή τη στιγμή και ο ίδιος παίρνει κανονικά χρόνο συμμετοχής», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι δεν βλέπει κάποια ένδειξη δυσαρέσκειας ή ανησυχίας από την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Παράλληλα, ο Μπρέιντο αποκάλυψε ότι είχε πρόσφατα μια ολόκληρη, πολύωρη συνάντηση στην Αθήνα με τον Μάρκο Νίκολιτς, όπου συζήτησαν εκτενώς τόσο το ελληνικό πρωτάθλημα όσο και την καθημερινότητα των ομάδων που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. «Οι ελληνικές ομάδες έχουν παιχνίδι σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα. Το πρόγραμμα είναι σφιχτό, οι απαιτήσεις υψηλές και η εναλλαγή στο ρόστερ αναγκαία. Το επίπεδο έχει ανέβει σημαντικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμά του ήταν σαφές: η ΤΣΣΚΑ παρακολουθεί τον Τσάλοφ, τον εκτιμά και χαίρεται για την πρόοδό του, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι που να δείχνει άμεση ή δρομολογημένη επιστροφή του στη Ρωσία. Οι συζητήσεις παραμένουν σε ανθρώπινο επίπεδο, ενώ ο παίκτης δείχνει συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις του με τον ΠΑΟΚ και στο νέο κεφάλαιο της προσωπικής του ζωής.