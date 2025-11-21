Σε μια αναλυτική τοποθέτηση στην εκπομπή CENTER FOX της FOX BET, ο εκπρόσωπος της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ εξήγησε τι πραγματικά συνέβη τις προηγούμενες εβδομάδες, ποια ήταν η στιγμή που «ξεκλείδωσε» η συμφωνία με τον ΑΣ ΠΑΟΚ και ποια είναι τα επόμενα βήματα μέχρι τις τελικές υπογραφές.

«Η προσέγγιση με τον ΑΣ ΠΑΟΚ άνοιξε τον δρόμο για τη λύση»

Ο Γιώργος Κουβεντίδης επιβεβαίωσε ότι το σημείο καμπής στις διαπραγματεύσεις ήταν η ουσιαστική εμπλοκή και η διάθεση συνεννόησης του ΑΣ ΠΑΟΚ: «Μεσολάβησαν δύο εβδομάδες συνεχών διαβουλεύσεων. Υπήρχε επικοινωνία, υπήρχε διάθεση να συζητηθεί το κείμενο, να γίνουν αλλαγές ώστε να ικανοποιούνται και οι δύο πλευρές. Το χθεσινό κείμενο πήγε στον Ερασιτέχνη για μια πιο… επιφανειακή συζήτηση, καθώς είχαν ήδη προηγηθεί εντατικές επαφές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ουσιαστικά, σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές είχαν ήδη φτάσει σε σημείο κατανόησης, με τη χθεσινή διαδικασία να λειτουργεί περισσότερο επικυρωτικά.

«Δεν υπήρχε λόγος για σύγκρουση – Είμαστε η ίδια οικογένεια»

Ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στη στάση της ΠΑΕ κατά τη διάρκεια της έντασης των προηγούμενων ημερών. Όπως τόνισε, η γραμμή ήταν συνειδητά ήπια, μακριά από λογικές αντιπαράθεσης:

«Η ΠΑΕ δεν είχε κανέναν λόγο να οδηγηθεί σε σύγκρουση. Μιλάμε για εκφράσεις της ίδιας οικογένειας, ακόμα κι όταν υπάρχουν διαφωνίες. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ΠΑΕ και ΑΣ θα πορεύονται μαζί για πάντα. Δεν είναι μια σχέση βραχυπρόθεσμη. Όταν ξέρεις ότι το δίκαιο και οι προθέσεις σου είναι ξεκάθαρα, δεν έχεις λόγο να πας σε κόντρα. Στο τέλος θα γίνει το σωστό», είπε ο Κουβεντίδης.

Ο Κουβεντίδης αποκάλυψε ότι το τελευταίο προσχέδιο που είχε δώσει ο ΑΣ ΠΑΟΚ –και το οποίο τελικά διέρρευσε– «δεν ήταν κείμενο συμφωνίας» και όπως αποδείχθηκε δεν ανταποκρινόταν στην κοινή λογική. Παρόλα αυτά, η ΠΑΕ δεν θέλησε ούτε τότε να οξύνει το κλίμα.

«Το μόνο που ελπίζαμε ήταν να πρυτανεύσει η λογική. Και τελικά, έτσι έγινε», συμπλήρωσε.

Οι διαβουλεύσεις, οι αλλαγές και το «λευκός καπνός» 15-0

Ο Κουβεντίδης επιβεβαίωσε ότι μέσα στις δύο εβδομάδες που μεσολάβησαν υπήρξε ουσιαστική προσέγγιση, τεχνική δουλειά και ανταλλαγή απόψεων πάνω στο μνημόνιο. «Συζητούσαμε κομμάτια του κειμένου, πώς θα διαμορφωθούν για να ικανοποιούνται και οι δύο πλευρές. Χθες, μετά από μια σύντομη συζήτηση, βγήκε λευκός καπνός με 15-0», είπε χαρακτηριστικά, δείχνοντας ότι η απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣ ήταν πλέον ομόφωνη.

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του νέου μνημονίου, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί να δώσει αναλυτικές λεπτομέρειες, ωστόσο τόνισε ότι: «Όλα τα παράλογα έχουν φύγει από το τραπέζι. Το νέο κείμενο βασίζεται στο αρχικό που είχε παραδώσει η ΠΑΕ στον ΑΣ το καλοκαίρι, με ενσωματωμένες τις σοβαρές παρατηρήσεις από ανθρώπους του Ερασιτέχνη».

«Δεν υπάρχει περιθώριο για νέες παρεκκλίσεις – Το κείμενο κωδικοποιεί όλη τη διαδικασία»

Απαντώντας στο ερώτημα αν ο κόσμος πρέπει να φοβάται νέα εμπόδια, ο Κουβεντίδης ήταν κατηγορηματικός: «Αυτό το κείμενο, που θα υπογραφεί πολύ σύντομα, κωδικοποιεί πλήρως τη διαδικασία για να πάμε στην κατασκευή της Νέας Τούμπας. Δεν υπάρχουν περιθώρια παρέκκλισης. Θέλαμε ένα άρτιο κείμενο, χωρίς χαραμάδες – γι’ αυτό και αργήσαμε μερικές ημέρες».

Όπως εξήγησε, αυτό το πρώτο μνημόνιο αφορά αποκλειστικά τη συμφωνία μεταξύ ΠΑΕ και ΑΣ. Το επόμενο βήμα θα είναι η συμφωνία του ΑΣ με την εταιρεία ειδικού σκοπού του Ιβάν Σαββίδη, η οποία θα αναλάβει και την κατασκευή.

Πότε πέφτουν οι υπογραφές – Το χρονοδιάγραμμα

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο των υπογραφών, ο Κουβεντίδης ξεκαθάρισε πως πλέον απομένουν μόνο διαδικαστικές λεπτομέρειες: «Το θέμα είναι καθαρά τυπικό και γραφειοκρατικό. Πιστεύω ότι οι υπογραφές θα μπουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, πιθανότατα πριν το τέλος του έτους», τόνισε ο Γιώργος Κουβεντίδης.

Για το που θα παίξει ο ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν: «Ήσυχος μπορεί να είσαι όταν εξαρτάται κάτι από σένα. Έχουμε πολύ καλή συζήτηση με τον κύριο Βρούτση που έχει δείξει ενδιαφέρον. Είχαμε προσφάτως μία συνάντηση μαζί του. Υπάρχει βούληση. Είμαστε σε διαδικασία συζητήσεων και ελπίζουμε ότι τον Ιούλιο του 2026 το γήπεδο να είναι έτοιμο για ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ελπίζουμε να γίνουν όσα πρέπει. Άλλες επιλογές πλην Καυτανζογλείου δεν υπάρχουν. Περιμένουμε να προχωρήσουν όσα έχουμε συζητήσει».

Για το αν μπήκε.. τελεία στον εμφύλιο: «Νομίζω πως ναι. Αυτό το κλίμα εισέπραξα χθες από τη διοίκηση του ΑΣ. Ξεκάθαρα σε κάθε σχέση μπορεί κατά καιρούς να υπάρξουν συννεφάκια ή συννεφάρες. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρξει μία αντίληψη της κατάστασης και να γίνουν όσα πρέπει για να ξεπερνιούνται οι κρίσεις. Χθες είδα προσπάθεια να αφήσουν πίσω αρκετοί άνθρωποι όσα συνέβησαν και να προχωρήσουμε μπροστά. Δικαίωμα στο λάθος έχουν όλοι. Να αναγνωρίζουμε το λάθος όταν γίνεται και να δείχνουμε πραγματική διάθεση και να γίνουν οι πράξεις του συλλόγου ενωμένες. Αυτό εισέπραξα χθες. Έχει πολλά σημαντικά ο ΠΑΟΚ μπροστά του και δεν έχει δικαίωμα να υπάρχουν… διχαστικές στάσεις τους τελευταίους μήνες».