Η Νάπολι φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά νομικά ζητήματα, καθώς οι ιταλικές αρχές εξετάζουν κατηγορίες για παραποίηση οικονομικών στοιχείων σε μεταγραφές της ομάδας. Οι υποθέσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο αφορούν κυρίως τις κινήσεις του Κώστα Μανωλά από τη Ρόμα το 2019, ύψους 36 εκατ. ευρώ, και του Ορέστη Καρνέζη προς τη Λιλ, σε συνάρτηση με την απόκτηση του Βίκτορ Όσιμεν έναντι 71 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη Tuttosport, οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν πιθανή υπερτίμηση της αξίας των παικτών που παραχωρήθηκαν ως έμψυχα ανταλλάγματα, με σκοπό την αλλοίωση των οικονομικών βιβλίων του συλλόγου. Παρόμοιες πρακτικές φέρεται να είχαν εφαρμοστεί και στη μεταγραφή του Μανωλά.

Η προκαταρκτική ακρόαση για την υπόθεση προγραμματίζεται για τις αρχές Δεκεμβρίου 2025. Σε περίπτωση καταδίκης, τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινές φυλάκισης με αναστολή έως δύο ετών και προσωρινή απαγόρευση άσκησης διοικητικών καθηκόντων. Ωστόσο, η Νάπολι δεν διατρέχει κίνδυνο τιμωρίας σε αγωνιστικό επίπεδο.