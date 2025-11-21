Νόστιμο το γλυκό, που ετοίμασε ο Χρήστος Βέργαδος στην σημερινή εκπομπή «Buongiorno».
Ακολουθήστε τις οδηγίες κι ετοιμαστείτε για ένα γευστικό αποτέλεσμα!
Πεντανόστιμη είναι η σημερινή συνταγή από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου στην κουζίνα του «Χαμογέλα και Πάλι!» Ακολουθήστε τις οδηγίες της αγαπημένης σεφ και ετοιμάστε λαχταριστά σουτζουκάκια με ρύζι.
Ο κόκορας κρασάτος, κοκκινιστός με μακαρόνια, είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της Πάρου και από εκείνα που παλιά ετοίμαζαν σε γάμους και μεγάλες γιορτές. Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μάς μεταφέρει αυτή την αυθεντική, νησιώτικη συνταγή, όπου το παριανό κόκκινο λιαστό κρασί χαρίζει μοναδικό άρωμα και πλούσια γεύση στη σάλτσα. Ένα φαγητό βαθιά παραδοσιακό, γεμάτο […]
Γευστικό, απλό και γεμάτο αρώματα ήταν το πιάτο που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno», αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι η μαγειρική μπορεί να είναι δημιουργική χωρίς να είναι περίπλοκη. Με την εμπειρία και το χαρακτηριστικό του στιλ, ο γνωστός σεφ παρουσίασε βήμα-βήμα τη συνταγή, δίνοντας μικρά μυστικά και τεχνικές που κάνουν […]
Γευστικό, εύκολο και γεμάτο άρωμα! Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοίμασε ένα ακόμη μοναδικό πιάτο στην κουζίνα του “Buongiorno”, κερδίζοντας και πάλι τις εντυπώσεις. Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου για να φτιάξετε τη συνταγή στο σπίτι και να απολαύσετε ένα πιάτο που συνδυάζει απλότητα και γεύση. Είτε πρόκειται για ένα καθημερινό γεύμα, είτε για ένα […]