Με αφορμή την προβολή της διεθνούς παραγωγής «Μαρία Κάλλας – Μόνικα Μπελούτσι: Μια Συνάντηση» η εκθαμβωτική σταρ επιστρέφει στη χώρα μας, καλεσμένη του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου.

Το υβριδικό ντοκιμαντέρ του Γιάννη Δημολίτσα και του Τομ Βολφ δημιουργήθηκε μέσα από το χρονικό της παγκόσμιας περιοδείας του θεατρικού έργου Maria Callas – Letters and Memoirs, η οποία διήρκεσε από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2023. Παρακολουθούμε και συγκρίνουμε δύο διαφορετικές εποχές, τη σημερινή και εκείνη κατά την οποία η Κάλλας έφθασε στο απόγειο της δόξας της, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχουμε και γινόμαστε μάρτυρες ενός ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα στη σπουδαία σύγχρονη Ιταλίδα ηθοποιό και τη φωνή που σημάδεψε τον 20ό αιώνα: δύο γυναίκες που, παρά το διαφορετικό τους υπόβαθρο, συναντιούνται εκ των υστέρων χάρη στην αγάπη τους για την τέχνη.

Αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές και ταξιδεύοντας στα σημαντικότερα φεστιβάλ της Ευρώπης και της Αμερικής (Festival del Cinema di Roma, October 2023, 46o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Οκτώβριος 2023. MoMA, New York, June 2024, San Sebastián International Film Festival, September 2024, Lyon Lumière Festival 2024 , Festival international du film de Marrakech 2024) η ταινία που εξερευνά σε βάθος τη ζωή της θρυλικής σοπράνο, με πρωταγωνίστρια την Μόνικα Μπελούτσι, αποτελεί μια διεθνή συμπαραγωγή Γαλλίας, Ιταλίας και Ελλάδας.

Μια ιδέα που ξεκίνησε από το ντοκουμέντο του ταλαντούχου Έλληνα κινηματογραφιστή Γιάννη Δημολίτσα στο Ηρώδειο το 2021, επιστρέφει στην Αθήνα τέσσερα χρόνια μετά, για να ολοκληρώσει θριαμβευτικά τον κύκλο της διεθνούς επιτυχίας αυτής της μεγάλης ταινίας. Ένα ντοκουμέντο που είχε ως αφετηρία την παράσταση «Μαρία Κάλλας: επιστολές και αναμνήσεις» σε παραγωγή του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως», με την οποία η Μόνικα Μπελούτσι ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του θεάτρου, χαρίζοντας τρεις ανεπανάληπτες ιστορικές βραδιές στο Ηρώδειο το 2021, με την πρωτοφανή ζήτηση των Ελλήνων θεατών να ξεπερνά ότι γνωρίζαμε μέχρι τότε για τα sold out θεάματα.

Η ταινία θα προβληθεί στην Αθήνα για πρώτη φορά, με αφορμή τα γενέθλια της Μαρίας Κάλλας την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 8μμ στο Θέατρο Παλλάς, παρουσία της Ιταλίδας σταρ. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση του κοινού με τη Μόνικα Μπελούτσι την οποία θα συντονίσει ο Ορέστης Ανδρεαδάκης.

Μαρία Κάλλας – Μόνικα Μπελούτσι: Μια συνάντηση

Σύμφωνα με το σχετικό πληροφοριακό υλικό «το υβριδικό ντοκιμαντέρ «Μαρία Κάλλας – Μόνικα Μπελούτσι: Μια Συνάντηση» προσφέρει μια εις βάθος εξερεύνηση της ζωής της θρυλικής σοπράνο και επικεντρώνεται στους προσωπικούς αγώνες και την ανθεκτικότητα που καθόρισαν το ταξίδι της Κάλλας στη ζωή και στην επιτυχία.

Η Κάλλας δεν ήταν απλώς μια παγκοσμίου φήμης σοπράνο – ήταν μια γυναίκα που ξεπέρασε τις αντιξοότητες, μετατρέποντας τον πόνο της σε δύναμη. Η ερμηνεία της Μπελούτσι αποτυπώνει τη χάρη της Κάλλας, ακόμη και στις πιο ευάλωτες στιγμές της, αναδεικνύοντας το πιο σιωπηρό κεφάλαιο της ζωής της.

Για την Μπελούτσι, το να μπει στη θέση της Κάλλας ήταν μια βαθιά προσωπική εμπειρία. Συνδέθηκε με την ευθραυστότητα της Κάλλας και την ίδια στιγμή και τη δύναμή της.

Αυτή η ταινία αποκαλύπτει τον άνθρωπο πίσω από το είδωλο, αντανακλώντας και το καλλιτεχνικό ταξίδι της ίδιας της Μπελούτσι, καθώς τιμά την πολυπλοκότητα που μεσολαβεί ανάμεσα στη ντίβα και στη γυναίκα.

Αποτελεί, επίσης, ένα πολύτιμο τεκμήριο της διεθνούς περιοδείας της θεατρικής παράστασης «Μαρία Κάλλας: επιστολές και αναμνήσεις». Κατά τη διάρκεια της περιοδείας παρατηρούμε και συγκρίνουμε δύο διαφορετικές εποχές –τη σημερινή και εκείνη στην οποία μεσουρανούσε η Κάλλας– ενώ ταυτόχρονα γινόμαστε κοινωνοί και μάρτυρες ενός ουσιώδους διαλόγου ανάμεσα στη σπουδαία σύγχρονη Ιταλίδα ηθοποιό και στη φωνή που σημάδεψε τον 20ό αιώνα. Δυο γυναίκες που παρά τις διαφορετικές τους καταβολές συναντιούνται ετεροχρονισμένα χάρη στην αγάπη τους για την τέχνη».