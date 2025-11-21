Σήμερα Παρασκευή 21 Νοεμβρίου γιορτάζουμε τα Εισόδια της Θεοτόκου. Η πρώτη αναφορά σε αυτή τη γιορτή βρίσκεται στο Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, ένα απόκρυφο κείμενο που χρονολογείται στο τέλος του Β΄ αιώνα.

Σύμφωνα με την παράδοση, οι γονείς της Παναγίας, ο Ιωακείμ και η Άννα, ζούσαν με βαθιά στενοχώρια επειδή δεν είχαν παιδί. Προσεύχονταν με πίστη και είχαν υποσχεθεί ότι, αν τους χαριζόταν ένα τέκνο, θα το αφιέρωναν στον Θεό.

Όταν γεννήθηκε η Μαρία, η χαρά τους ήταν τεράστια. Αφού την αφιέρωσαν στον Θεό, την πήγαν ως νήπιο στον Ναό της Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με την Παράδοση, η Παναγία έμεινε στο ναό μεγάλο χρονικό διάστημα για προστασία και ανατροφή, αφού λίγο μετά την αφιέρωσή της οι γονείς της πέθαναν.

Η γιορτή αυτή εντάσσεται στα προεόρτια των Χριστουγέννων, αλλά έχει και έναν ιδιαίτερο ρόλο στον παραδοσιακό αγροτικό κύκλο. Ο Νοέμβρης, ο μήνας της σποράς, συνδέεται άμεσα με την Παναγία της ημέρας. Γι’ αυτό και ο λαός την ονομάζει Μεσοσπορίτισσα, Αρχισπορίτισσα ή Πολυσπορίτισσα, σύμβολα ευφορίας και καλής σοδειάς.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα είναι τα πολυσπόρια. Σε όλη τη χώρα υπάρχουν παραλλαγές αυτού του εθίμου, όπου τα νοικοκυριά κάνουν μια προσφορά στη γη. Τα πολυσπόρια φτιάχνονται από βρασμένα δημητριακά και όσπρια, όπως σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, κουκιά, ρεβίθια, φασόλια, φακές, σε μια πανσπερμία που θυμίζει τα αρχαία έθιμα της πανσπερπίας.

Την παραμονή της γιορτής, τα πολυσπόρια πηγαίνουν στην εκκλησία για να ευλογηθούν. Μετά την ευλογία, ένα μικρό μέρος βράζεται και τρώγεται την ημέρα της γιορτής, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα σπέρνεται στα χωράφια, για καλή σοδειά.

Επειδή η 21η Νοεμβρίου βρίσκεται μέσα στη Νηστεία των Χριστουγέννων («Σαρανταρά»), υπάρχει μια μικρή «παραλλαγή» στη νηστεία, εκείνη την ημέρα επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού, λαδιού και κρασιού, δίνοντας λίγη χαρά στο τραπέζι των πιστών.