Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, λόγω των εκδηλώσεων για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχαίας.

Για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα εφαρμοστούν μέτρα που περιλαμβάνουν διακοπή της κυκλοφορίας σε ορισμένους δρόμους, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων.

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις

Από τις 06:00 το πρωί έως το πέρας των εκδηλώσεων, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, θα ισχύει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας στις εξής οδούς:

• Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Αιόλου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού.

• Ερμού, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Επιπλέον, από τις 11:20 έως το πέρας των εκδηλώσεων, θα ισχύουν αντίστοιχα μέτρα στις παρακάτω οδούς και λεωφόρους:

• Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

• Λεωφόρος Συγγρού, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αθανασίου Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

• Οδός Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από το παραπάνω οδικό δίκτυο κατά τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, προκειμένου να αποφευχθούν πρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα, και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.