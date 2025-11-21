Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, συνελήφθη την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, σε νησί των Κυκλάδων, ένας 48χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των συνδρομητικών υπηρεσιών και την πνευματική ιδιοκτησία, κατ’ εξακολούθηση.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 68 ατόμων, οι οποίοι φέρονται ως τελικοί χρήστες των παράνομων υπηρεσιών, για παραβίαση της ίδιας νομοθεσίας.

Η υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από σχετική καταγγελία που υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Με εντολή της πραγματοποιήθηκαν προανακριτικές και ειδικές ανακριτικές πράξεις, προκειμένου να συγκεντρωθούν αποδεικτικά στοιχεία και να επιβεβαιωθεί η τέλεση των αδικημάτων.

Από την έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος διέθετε προς πώληση παράνομο εξοπλισμό, ο οποίος επέτρεπε τη θέαση συνδρομητικού και άλλου οπτικοακουστικού υλικού χωρίς νόμιμη άδεια, με αντάλλαγμα χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 48χρονος είχε πρόσβαση σε πλατφόρμα «panel» διαχείρισης παράνομων συνδρομών, μέσω της οποίας συντόνιζε τη λειτουργία των παράνομων υπηρεσιών. Παρείχε επίσης τεχνική υποστήριξη στους πελάτες του, τόσο διά ζώσης όσο και εξ αποστάσεως.

Οι παράνομες συνδρομές που προσέφερε ανέρχονταν σε 50 ευρώ για τρίμηνη και 100 ευρώ για εξάμηνη πρόσβαση, προκαλώντας οικονομική ζημία σε εταιρείες παροχής συνδρομητικού περιεχομένου.

Τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας

Κατά την έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συσκευή IPTV που είχε τροποποιηθεί και παρείχε παράνομη πρόσβαση σε συνδρομητικά κανάλια δύο εταιρειών, χωρίς νόμιμη συνδρομή.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, mini disk, κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 4.820 ευρώ.

Τα ψηφιακά πειστήρια θα σταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Οι επόμενες διαδικασίες

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία που αφορά τους τελικούς χρήστες υποβλήθηκε επίσης στις δικαστικές αρχές.

Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, προβλέπονται πλέον ποινικές και διοικητικές κυρώσεις όχι μόνο για τους διακινητές, αλλά και για τους τελικούς χρήστες που κάνουν χρήση παράνομου περιεχομένου, το οποίο εμπίπτει στη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.