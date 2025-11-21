Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα στην Πυροσβεστική για φωτιά σε πολυκατοικία στα Γρεβενα.
Η φωτιά ξέσπασε επί της οδού Νικολάου Καρναβά, στο κέντρο της πόλης και στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες και 6 οχήματα.
Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Λόγω των πυκνών καπνών χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό πέντε ατόμων, μεταξύ των οποίων ήταν δύο παιδιά.
Τουλάχιστον τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά προκλήθηκε στο σύστημα ηλεκτροδότησης της πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να έχουμε τους πυκνούς καπνούς, πιθανότητα από νερά που μπήκαν στην πολυκατοικία, λόγω της βροχόπτωσης.