Με γιορτινή διάθεση υποδέχονται σιγά σιγά οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας την εορταστική περίοδο. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη προετοιμάζονται για τις γιορτές με εντυπωσιακά χριστουγεννιάτικα δέντρα, που θα στολίσουν τις κεντρικές πλατείες τους και θα χαρίσουν μαγικές στιγμές στους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Αθήνα: 19 μέτρα μαγείας στο Σύνταγμα

Στην κεντρική πλατεία Συντάγματος έχει στηθεί φέτος ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 19 μέτρων, φέρνοντας στην καρδιά της πρωτεύουσας τη φρεσκάδα και τη μεγαλοπρέπεια των γιορτών. Το δέντρο προέρχεται από τη Βυτίνα Αρκαδίας και θα αποτελέσει το κεντρικό στολίδι της Αθήνας.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανακοίνωσε ότι η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων της πόλης.

Θεσσαλονίκη: 18 μέτρα χριστουγεννιάτικης λάμψης στην Αριστοτέλους

Στη Θεσσαλονίκη, το εντυπωσιακό 18μετρο δέντρο μεταφέρθηκε από το Παλαιοχώρι Χαλκιδικής και τοποθετήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους, αποτελώντας το φετινό στολίδι της συμπρωτεύουσας. Η διαδικασία μεταφοράς ήταν απαιτητική, καθώς το δέντρο, λόγω όγκου και πυκνότητας των κλαδιών, καταλάμβανε σχεδόν δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Περιπολικά συνόδευσαν την ειδική νταλίκα μέχρι την πλατεία, εξασφαλίζοντας την ασφαλή άφιξή του.

Η διαδικασία στήσιμου του δέντρου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην ημέρα, ενώ ο στολισμός θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες. Η φωταγώγησή του θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου, σε μια μεγάλη γιορτή που θα περιλαμβάνει συναυλία του Αντώνη Ρέμου και την παρουσία χιλιάδων πολιτών.