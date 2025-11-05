Χριστούγεννα αρχίζει να «μυρίζει» σιγά – σιγά στη Θεσσαλονίκη, με τους δρόμους να στολίζονται εορταστικά και τη Δημοτική Αρχή να ανακοινώνει πως το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Αριστοτέλους θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης έκανε γνωστό, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, πως το άναμμα του δέντρου θα γίνει στις 20:30 μ.μ. από τον δημοφιλή καλλιτέχνη Αντώνη Ρέμο, ενώ η αλλαγή του χρόνου και η υποδοχή του 2026 θα πραγματοποιηθεί και φέτος με ένα μεγάλο πάρτι στο μνημείο- σύμβολο της πόλης, τον Λευκό Πύργο.

Σήμερα και αύριο άρχισαν να «ντύνονται» με χριστουγεννιάτικα λαμπάκια οι ελιές και ο δρόμος γύρω από το Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης, ενώ τα επόμενα 24ωρα θα ακολουθήσει ο διάκοσμος στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και τις γειτονιές. «Οι μέρες των Χριστουγέννων είναι μια ευκαιρία να περισσέψει το χαμόγελο και η αισιοδοξία στην πόλη», δήλωσε ο κ. Αγγελούδης.

Διευκρίνισε πως η συναυλία του Αντώνη Ρέμου θα γίνει με χορηγία, «ώστε να μην υπάρχει επιβάρυνση στα οικονομικά του Δήμου και κατά συνέπεια των πολιτών», προσθέτοντας πως μέσα σε όλες τις γιορτές θα οργανώνονται μουσικά δρώμενα σε όλες τις κοινότητες. Όσο για το πάρτι της αλλαγής του χρόνου, στο Λευκό Πύργο, ο Δήμαρχος υποσχέθηκε πως «θα είναι ακόμη πιο δυναμικό και πιο έντονο, ακόμη καλύτερο από την περσινή χρονιά, συνδυάζοντας τη νεανικότητα, την ένταση και ένα υπερθέαμα φωτός».

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης, που επιμελήθηκε ντο εορταστικό πρόγραμμα για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και φέρει τον τίτλο «Παιδικές Αναμνήσεις», συμπλήρωσε πως ο στολισμός της πόλης ξεκίνησε φέτος πολύ νωρίτερα και πρόσθεσε πως δεν «πετιέται τίποτα από τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. Βρήκαμε διάκοσμο στις αποθήκες, που ήταν αναξιοποίητος για χρόνια, τον συντηρήσαμε για να αξιοποιηθεί».

Τόσο ο Δήμαρχος, όσο και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος υπογράμμισαν πως στόχος των εορταστικών εκδηλώσεων, πέρα από τα χαμόγελα στους Θεσσαλονικείς είναι η προσέλκυση τουριστών. Ανέφεραν, δε, πως τα μηνύματα από τις βαλκανικές χώρες είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα και πως ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα προβάλει τη χριστουγεννιάτικη πόλη μέσω βίντεο και σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού. «Να είναι η πόλη μας το κέντρο των Βαλκανίων αυτές τις μέρες», σημείωσε ο κ.Αγγελούδης.