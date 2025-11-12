Σε ρυθμούς Χριστουγέννων κινείται σιγά σιγά η αγορά, με τα εποχικά καταστήματα να έχουν ήδη φορέσει τα γιορτινά τους. Οι βιτρίνες γέμισαν χριστουγεννιάτικα δέντρα, φωτάκια και στολίδια κάθε μεγέθους, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη μεγάλη γιορτή.

Ο Γιώργος Ψωμαδάκης, που διατηρεί κατάστημα εποχικών ειδών στη Θεσσαλονίκη, μίλησε στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Μέρα με Χρώμα», επισημαίνοντας πως σε αρκετές περιπτώσεις οι τιμές είναι σταθερές ή ακόμη και μειωμένες σε σχέση με πέρσι.

«Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 2,10 μέτρων ξεκινά από τα 120 ευρώ και η τιμή ανεβαίνει ανάλογα με την ποιότητα και το υλικό», ανέφερε, προσθέτοντας πως τα στολίδια και τα φωτάκια προσφέρονται πλέον σε μεγάλη γκάμα, «για όλα τα βαλάντια».