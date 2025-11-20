Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε σήμερα το διοικητήριο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, όπου ενημερώθηκε από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς για τις τελευταίες εξελίξεις στα μέτωπα των μαχών στην Ουκρανία.

Ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ ενημέρωσε τον ρώσο πρόεδρο ότι η πόλη Κουπιάνσκ, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, βρίσκεται πλέον υπό τον πλήρη έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων. «Επομένως, αυτό ήταν; Έχει τελειώσει;» ρώτησε ο Πούτιν, λαμβάνοντας καταφατική απάντηση από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου.

Σύμφωνα με τον Γκεράσιμοφ, οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν επίσης το 80% της πόλης Βοβτσάνσκ, επίσης στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Παράλληλα, ενημέρωσε τον πρόεδρο ότι οι ρωσικές μονάδες έχουν προωθηθεί στην πόλη Κοστιαντίνιφκα, στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που παρουσιάζει ρώσους στρατιώτες να περιπολούν ανενόχλητοι στο νότιο τμήμα της ουκρανικής πόλης Ποκρόφσκ, ανάμεσα σε ερειπωμένες πολυκατοικίες και άδειους δρόμους.

Ο Πούτιν ζήτησε από τον στρατηγό Γκεράσιμοφ να εξετάσει εάν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε οι ουκρανοί στρατιώτες που έχουν περικυκλωθεί να μπορέσουν να παραδώσουν τα όπλα τους και να παραδοθούν, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.