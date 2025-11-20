Οι κάτοικοι της Utqiagvik στην Αλάσκα παρακολούθησαν την Τετάρτη την τελευταία ανατολή του Ήλιου για το 2025, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου 64 ημερών συνεχούς σκοταδιού στο βορειότερο άκρο των ΗΠΑ. Η επόμενη ανατολή αναμένεται στις 22 Ιανουαρίου 2026, ενώ την ίδια στιγμή η Ανταρκτική βρίσκεται στην αντίθετη εποχική φάση, απολαμβάνοντας συνεχή ηλιοφάνεια μέχρι τον Φεβρουάριο.

Η πολική νύχτα στον Αρκτικό Κύκλο ξεκινά με την τελευταία ανατολή του Ήλιου, και οι κάτοικοι γνωρίζουν ότι θα πρέπει να περιμένουν τον Ιανουάριο για το επόμενο ξημέρωμα. Αντίθετα, στο νότιο πόλο, η Ανταρκτική εισέρχεται στην πολική ημέρα, με αδιάκοπη ηλιοφάνεια έως τις αρχές του 2026.

Το εντυπωσιακό timelapse

THE FINAL SUNSET! 🌅 This is what the last sunset of 2025 looked like for #Utqiaġvik, Alaska (formerly Barrow) this afternoon before Polar Night began. 64 days straight of no sun is ahead with their next sunrise on January 22nd! Credit: Erik Johnson @stormhour pic.twitter.com/mtzAsbRfmA — Matt Devitt (@MattDevittWX) November 19, 2025

Τι λένε οι ειδικοί

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι η έλλειψη ηλιακού φωτός στο Utqiagvik κατά τη διάρκεια του χειμώνα οφείλεται στην κλίση του άξονα της Γης. Ο άξονας, κεκλιμένος κατά 23,5 μοίρες, στρέφει το Βόρειο Ημισφαίριο μακριά από τον Ήλιο το φθινόπωρο και τον χειμώνα, βυθίζοντας τις περιοχές βόρεια του Αρκτικού Κύκλου σε παρατεταμένο λυκόφως. Αντίθετα, το καλοκαίρι η περιοχή απολαμβάνει περίπου τρεις μήνες συνεχούς φωτός.

Για τους περίπου 4.400 κατοίκους του Utqiagvik, η πολική νύχτα σημαίνει όχι μόνο σκοτάδι, αλλά και έντονη πτώση της θερμοκρασίας. Η έλλειψη ηλιακής ακτινοβολίας ενισχύει την Πολική Δίνη, μια περιοχή χαμηλής πίεσης στη στρατόσφαιρα που σπρώχνει τον αρκτικό αέρα προς την επιφάνεια, εντείνοντας το ήδη δριμύ ψύχος.