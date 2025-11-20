Το διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του, καθώς τα ραντάρ εντόπισαν εκ νέου μπαλόνια λαθρεμπόρων στον εναέριο χώρο της περιοχής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων στη λιθουανική πρωτεύουσα.

Τον προηγούμενο μήνα, η Λιθουανία είχε προχωρήσει σε προσωρινό κλείσιμο των συνοριακών περασμάτων με τη Λευκορωσία, λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε στις αερομεταφορές η είσοδος μετεωρολογικών μπαλονιών από τη γειτονική χώρα.

Οι λιθουανικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα συγκεκριμένα μπαλόνια χρησιμοποιούνται από λαθρεμπόρους τσιγάρων. Παράλληλα, κατηγορούν τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο ότι δεν έχει λάβει μέτρα για να σταματήσει αυτήν την πρακτική, κάνοντας λόγο για «υβριδική επίθεση» σε βάρος της χώρας.