Η Verizon, ο αμερικανικός κολοσσός των τηλεπικοινωνιών, ανακοίνωσε την κατάργηση περισσότερων από 13.000 θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης αναδιάρθρωσης με στόχο τη μείωση του κόστους λειτουργίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κύμα απολύσεων στην ιστορία του ομίλου.

Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει να μετατρέψει 179 καταστήματα λιανικής πώλησης που λειτουργούν με καθεστώς δικαιόχρησης (franchise) και να κλείσει ένα κατάστημα. Η απόφαση εντάσσεται στην προσπάθεια εξορθολογισμού του δικτύου διανομής της.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος, Νταν Σούλμαν, ανέφερε σε σημείωμα προς τους εργαζομένους ότι η Verizon θα μειώσει σημαντικά τα έξοδα εξωτερικών αναθέσεων και άλλων λειτουργιών, προκειμένου να ενισχύσει τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητά της. Όπως σημείωσε, οι περικοπές θέσεων εργασίας θα επηρεάσουν ολόκληρο τον όμιλο.

Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε τις αλλαγές, τονίζοντας ότι «αυτή είναι μια ευκαιρία για την Verizon να επαναρυθμίσει, να αναδιαρθρώσει και να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της με τρόπους που θα μας βοηθήσουν να ανακτήσουμε την ηγετική μας θέση ως πάροχος επικοινωνιών».

Περικοπές και στήριξη στους απολυμένους

Σύμφωνα με το Reuters, η Verizon είχε ήδη προαναγγείλει την πρόθεσή της να περικόψει περίπου 15.000 θέσεις εργασίας, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Σούλμαν ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία ταμείου μετάβασης σταδιοδρομίας ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να στηριχθούν οι απολυμένοι εργαζόμενοι.

Το ταμείο στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και στην αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που προκύπτουν «καθώς μπαίνουμε στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης». Η Verizon υπογράμμισε ότι οι περικοπές δεν συνδέονται με την εφαρμογή τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ανταγωνισμός και προκλήσεις στην αγορά

Η εταιρεία, που απασχολούσε περίπου 100.000 υπαλλήλους στα τέλη του 2024, έχει ήδη μειώσει σχεδόν 20.000 θέσεις εργασίας τα τελευταία τρία χρόνια. Η Verizon, ο μεγαλύτερος πάροχος τηλεπικοινωνιών στις ΗΠΑ, αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό στην αγορά κινητής τηλεφωνίας.

Τα τελευταία χρόνια έχει χάσει σημαντικό αριθμό συνδρομητών προς ανταγωνιστές όπως η AT&T και η T-Mobile, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για αναδιάρθρωση και βελτιστοποίηση των λειτουργικών της δαπανών.