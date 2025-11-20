Με τις διαφωνίες να έχουν γεφυρωθεί και το Καυτανζόγλειο να αποτελεί πλέον λειτουργική λύση, ο σύλλογος βρίσκεται μπροστά στη σημαντικότερη στιγμή των τελευταίων ετών: να προχωρήσει, επιτέλους, το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από το πιο καθοριστικό κομμάτι της διαδικασίας για τη Νέα Τούμπα: την επίσημη παράδοση του αναμορφωμένου μνημονίου συνεργασίας στον ΑΣ ΠΑΟΚ. Μετά από μέρες τεχνικών συζητήσεων, νομικών ελέγχων και εσωτερικών ζυμώσεων, οι «ασπρόμαυροι» ολοκλήρωσαν όλες τις απαραίτητες διορθώσεις στο έγγραφο που είχαν λάβει από τον Ερασιτέχνη στις αρχές Νοεμβρίου.

Το νέο μνημόνιο, πιο ώριμο, πιο συγκεκριμένο και απόλυτα προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες του συλλόγου, είναι πια έτοιμο να παρουσιαστεί επίσημα. Πρόκειται για ένα πλαίσιο συνεργασίας που φιλοδοξεί να ενώσει –και όχι να χωρίσει– τις δύο πλευρές, δίνοντας ξεκάθαρο δρόμο ώστε το έργο της ανέγερσης του νέου γηπέδου να περάσει επιτέλους στο επόμενο στάδιο.

Δεν είναι μυστικό ότι υπήρξαν διαφωνίες και επιφυλάξεις από πλευράς της ΠΑΕ σχετικά με ορισμένα καίρια σημεία του προηγούμενου κειμένου. Για τον λόγο αυτό, τα στελέχη του «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ εργάστηκαν εντατικά τις τελευταίες ημέρες, εξετάζοντας κάθε λεπτομέρεια ώστε να καταλήξουν σε ένα μνημόνιο που θα χαρακτηρίζεται από ισορροπία, σαφήνεια και αμοιβαίο σεβασμό. Η βασική επιδίωξη ήταν να διασφαλιστεί ένα περιβάλλον συνεργασίας χωρίς «γκρίζες ζώνες», χωρίς αμφισημίες και χωρίς περιθώρια νέων καθυστερήσεων.

Στον ΠΑΟΚ αντιλαμβάνονται ότι ο χρόνος έχει ήδη χαθεί σε υπερβολικό βαθμό – και πολύ περισσότερο ότι πλέον κανείς δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει ούτε λεπτό. Η Νέα Τούμπα δεν είναι απλώς ένα κατασκευαστικό πρότζεκτ.

Είναι ένα όραμα δεκαετιών, μια υπόσχεση στον κόσμο του συλλόγου και μια αναπτυξιακή προοπτική για ολόκληρη την πόλη. Γι’ αυτό και απαιτείται ενιαία γραμμή, συνεννόηση και αποφασιστικότητα, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του ΠΑΟΚ.

Η συγκυρία μάλιστα είναι πιο ευνοϊκή από ποτέ. Με το Καυτανζόγλειο να έχει βρει πια τη ρότα του –και να διαμορφώνεται σταδιακά σε ένα απόλυτα λειτουργικό στάδιο ικανό να φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ όσο θα εκτελούνται τα έργα– το τελευταίο μεγάλο εμπόδιο φαίνεται να έχει ξεπεραστεί. Το έδαφος είναι πλέον καθαρό για να προχωρήσουν οι διαδικασίες.

Η παράδοση του μνημονίου στον ΑΣ αναμένεται να αποτελέσει το κομβικό βήμα που θα ξεκλειδώσει εξελίξεις και θα φέρει το έργο της Νέας Τούμπας ξανά σε τροχιά. Και αυτή τη φορά, χωρίς άλλες παρεκκλίσεις, με στόχο να γίνει πράξη ένα από τα μεγαλύτερα έργα στην ιστορία του συλλόγου και της πόλης.