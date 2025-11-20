Ολοκληρώθηκε η κλήρωση των playoffs της UEFA για τα τελευταία τέσσερα εισιτήρια του Μουντιάλ 2026. Συνολικά 16 ομάδες χωρίζονται σε τέσσερα «μονοπάτια», τύπου Final Four, με μονά νοκ-άουτ παιχνίδια σε ημιτελικό και τελικό.

Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, ενώ οι τελικοί την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση και πέναλτι.

1ο Μονοπάτι

Ημιτελικός 1: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία

Ημιτελικός 2: Ουαλία – Βοσνία & Ερζεγοβίνη

Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 2 – Νικητής Ημιτελικού 1

2ο Μονοπάτι

Ημιτελικός 3: Ουκρανία – Σουηδία

Ημιτελικός 4: Πολωνία – Αλβανία

Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 3 – Νικητής Ημιτελικού 4

3ο Μονοπάτι

Ημιτελικός 5: Τουρκία – Ρουμανία

Ημιτελικός 6: Σλοβακία – Κόσοβο

Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 6 – Νικητής Ημιτελικού 5

4ο Μονοπάτι

Ημιτελικός 7: Δανία – Βόρεια Μακεδονία

Ημιτελικός 8: Τσεχία – Ιρλανδία

Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 8 – Νικητής Ημιτελικού 7

Διηπειρωτικά πλέι οφ

Η κλήρωση για τα Διηπειρωτικά πλέι οφ του Μουντιάλ 2026 πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (20/11) στη Ζυρίχη, με τη FIFA να γνωστοποιεί τα δύο μονοπάτια που θα αναδείξουν τις τελευταίες χώρες που θα βρεθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού. Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στο διεθνές παράθυρο 23–31 Μαρτίου, στα γήπεδα Εστάντιο Άκρον στη Γουαδαλάχαρα και Εστάντιο BBVA στο Μόντερεϊ.

1ο Μονοπάτι

Ημιτελικός 1: Νέα Καληδονία – Τζαμάικα

Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 1 – ΛΔ Κονγκό

2ο Μονοπάτι

Ημιτελικός 2: Βολιβία – Σουρινάμ

Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 2 – Ιράκ