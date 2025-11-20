Η FIFA προετοιμάζεται για ένα Μουντιάλ ρεκόρ το 2026, το οποίο θα διεξαχθεί σε Μεξικό, Καναδά και ΗΠΑ με 48 ομάδες. Το συνολικό prize money θα φτάσει τα 896 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή σχεδόν διπλάσιο από το προηγούμενο τουρνουά στο Κατάρ το 2022, όταν το συνολικό ποσό έφτασε τα 440 εκατ. δολάρια. Το έπαθλο για τη νικήτρια ομάδα αναμένεται να ξεπεράσει τα 80 εκατομμύρια δολάρια, με πιθανότητα να φτάσει ακόμη και τα 100 εκατ.

Ρεκόρ χρημάτων που θα δοθούν στις ομάδες

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στους συλλόγους που παραχωρούν παίκτες για το Μουντιάλ. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχών Συλλόγων (CBP), θα διανεμηθεί ρεκόρ 355 εκατομμυρίων δολαρίων σε ομάδες παγκοσμίως, καλύπτοντας πλέον και την αποζημίωση για τους παίκτες που αγωνίζονται στα προκριματικά. Πρόκειται για αύξηση σχεδόν 70% σε σχέση με τα 209 εκατ. δολάρια του 2022 και ενισχύει τη συμμετοχή σχεδόν 200 εθνών.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, πρόεδρος της FIFA, τόνισε ότι η πρωτοβουλία αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των συλλόγων στην επιτυχία της διοργάνωσης, ενώ ο Νάσερ Αλ-Κελαϊφί χαρακτήρισε το πρόγραμμα «καινοτόμο», υπογραμμίζοντας τη συμβολή τους από την ανάπτυξη των παικτών έως τη συμμετοχή τους στις κορυφαίες αναμετρήσεις.

Το 2022, η Μάντσεστερ Σίτι ήταν η ομάδα με τις μεγαλύτερες αποζημιώσεις, λαμβάνοντας 4,6 εκατ. δολάρια, ενώ οι αγγλικοί σύλλογοι συνολικά έλαβαν 37,7 εκατ. δολάρια, αντιπροσωπεύοντας το 76% των συνολικών ευρωπαϊκών πληρωμών. Η φετινή αναβάθμιση του προγράμματος αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό των ωφελούμενων συλλόγων και να ενισχύσει τη δίκαιη κατανομή σε όλα τα μέρη του κόσμου.