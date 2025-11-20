Οι βιβλιοθήκες του Δήμου Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη συμμετέχουν και φέτος στη δράση Book Friday, προσφέροντας μια ιδιαίτερη ευκαιρία στους φίλους του βιβλίου. Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, όλοι οι κάτοχοι κάρτας βιβλιοθήκης θα μπορούν να δανειστούν διπλάσιο αριθμό βιβλίων, φτάνοντας έως και τα 20. Η επιστροφή των βιβλίων μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 20 Ιανουαρίου 2026.
Οι αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κράτηση τίτλων μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου στο library.kalamaria.gr ή να επισκεφθούν την πλησιέστερη δημοτική βιβλιοθήκη. Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στο lib.kalamaria.gr.
