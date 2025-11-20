Ο Κέβιν Κόστνερ, μετά τη δραματική αποχώρησή του από τη δημοφιλή σειρά «Yellowstone», φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να ενσαρκώσει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, στη νέα τηλεοπτική παραγωγή «United».

Σύμφωνα με το Deadline, ο Κόστνερ θα έχει διπλό ρόλο, καθώς εκτός από πρωταγωνιστής θα είναι και εκτελεστικός παραγωγός, μαζί με τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο. Η σειρά αναμένεται να υλοποιηθεί σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη.

Το σενάριο έχει υπογράψει ο Ντέιβιντ Ρέιμοντ, ο οποίος θα αναλάβει και τη σκηνοθεσία. Η υπόθεση επικεντρώνεται σε μια αποστολή του ΟΗΕ στο Ανατολικό Τιμόρ το 1999, με στόχο να αναδείξει πραγματικές ιστορίες από ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και μέλη του προσωπικού του Οργανισμού.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν άγνωστες, η σειρά φαίνεται να εστιάζει στην ένταση και τις πολιτικές ισορροπίες της εποχής.

Το 1999 ο ΟΗΕ είχε αναλάβει κρίσιμη αποστολή στο Ανατολικό Τιμόρ, όταν η περιοχή – που τελούσε υπό ινδονησιακή κατοχή – ψήφισε υπέρ της ανεξαρτησίας σε δημοψήφισμα με διεθνή υποστήριξη. Η απόφαση αυτή οδήγησε σε περίοδο βίας και αναταραχών, που προκάλεσαν την παρέμβαση ηγετών από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον.