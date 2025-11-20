Αθωώθηκε ο 27χρονος, που παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για προσέλκυση ανήλικης για γενετήσιους λόγους. Είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία, που έκανε στην Αστυνομία, ότι έπεσε θύμα ληστείας από ομάδα περίπου 20 ατόμων, την ώρα του ραντεβού με την ανήλικη, στην Πολίχνη.

Όπως απολογήθηκε στο δικαστήριο, είχε προηγηθεί επικοινωνία με την κοπέλα μέσω των Social Media. «Με προσέγγισε μέσω Facebook και μου ανέφερε ότι εκδίδεται. Έλεγε στην αρχή ότι είναι 14 ετών και στη συνέχεια 17. Μου έδειξε τον εαυτό της σε βίντεο. Από τα 70 ευρώ συμφωνήσαμε στα 10 ευρώ. Μου ζήτησε ραντεβού, συναντηθήκαμε και μου επιτέθηκαν. Την ώρα, που με χτυπούσαν, φώναζαν ότι είμαι «παιδεραστής». Ήταν ανήλικοι αυτοί, που με χτύπησαν. Φορούσαν κουκούλες, αλλά φαίνονταν τα πρόσωπα τους- δεν τους γνώριζα», ανέφερε ο 27χρονος.

Σε σχετική ερώτηση από το δικαστήριο, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι είχε καταδικαστεί για βιασμό 15χρονης, πριν από τέσσερα χρόνια