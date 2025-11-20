Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε γνωστή ηθοποιός η οποία συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον της ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη οδήγηση ,κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα,.

Η ηθοποιός θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο για να δικαστεί.