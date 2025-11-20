Το νέο υπόγειο πάρκινγκ 500 θέσεων στην Πλατεία Κοτζιά αναμένεται να αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητα των οδηγών στο κέντρο της Αθήνας.

Ο νέος σταθμός έρχεται να ενισχύσει το υφιστάμενο δίκτυο δημοτικών υπόγειων χώρων στάθμευσης, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα θέσεων σε μια από τις πιο επιβαρυμένες κυκλοφοριακά περιοχές της πόλης.

Το έργο παρουσίασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μέσα από ανάρτησή του στα social media:

«Η Αθήνα προχωρά με έργα. Το νέο δημοτικό πάρκινγκ στην Πλατεία Κοτζιά, με 500 νέες θέσεις στάθμευσης, δίνει λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα του κέντρου της πόλης.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και την αντικατάσταση της προηγούμενης αναδόχου εταιρείας, συνεχίζουμε με σαφές πλαίσιο και συνέπεια.

Το πάρκινγκ θα παραδοθεί στο τέλος του χρόνου από τη ΔΑΕΜ, προσφέροντας μια σύγχρονη υποδομή που θα βελτιώσει την καθημερινότητα κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών».