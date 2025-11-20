Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης ένας καθηγητής μέσης εκπαίδευσης, καθώς κρίθηκε ένοχος για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Το δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο, αναγνωρίζοντάς του δύο ελαφρυντικά: τον πρότερο σύννομο βίο και τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά. Ο 59χρονος εκπαιδευτικός είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2022, ύστερα από έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. Μετά την απολογία του στον ανακριτή, είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι την περίοδο της πανδημίας άρχισε να «κατεβάζει» μαζικά αρχεία μέσω δωρεάν προγράμματος ανταλλαγής αρχείων. Όπως είπε, «κατέβαζε ταινίες, έργα ζωγράφων, μουσικές συνθέσεις», ωστόσο ανάμεσα στα αρχεία παρεισέφρησε, όπως ισχυρίστηκε, και το επίμαχο υλικό εν αγνοία του.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, επρόκειτο για 1.081 αρχεία, εκ των οποίων τουλάχιστον είκοσι περιείχαν ενδείξεις ανηλικότητας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι «δεν είναι καθηγητής Πληροφορικής» και ότι χρησιμοποίησε το εργαλείο «άναρχα κι ανεξέλεγκτα».

Ο κατηγορούμενος εξέφρασε τη βαθιά του μεταμέλεια, δηλώνοντας πως νιώθει ντροπή και οδύνη που βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα τόσο βαρύ και απάνθρωπο αδίκημα.