Ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά έδωσε μία διαφορετική διάσταση στο περιστατικό με τη Lotus στην Αττική Οδό, που είχε προκαλέσει δημόσιο ενδιαφέρον λόγω κλήσης και προστίμου για υπερβολική ταχύτητα.

Ο Θανάσης Παπαθανασίου ξεκαθάρισε στο tennisnews.gr ότι ο Έλληνας τενίστας δεν ήταν ο οδηγός του οχήματος τη στιγμή της παράβασης, αλλά ένα άλλο άτομο στο οποίο είχε παραχωρήσει το αυτοκίνητο – κάτι που, όπως σημείωσε, συμβαίνει συχνά. Ο ίδιος ο Τσιτσιπάς βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, το ζήτημα έχει ήδη τακτοποιηθεί.

«Σχετικά με το περιστατικό που βγήκε στη δημοσιότητα, το αυτοκίνητο οδηγούσε τρίτο άτομο. Όλα τα θέματα που αφορούν το πρόστιμο και την κατάθεση του διπλώματος έχουν ήδη διεκπεραιωθεί», δήλωσε ο κ. Παπαθανασίου.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε στην Αττική Οδό, όταν κάμερα κατέγραψε τη Lotus που ανήκει στον Τσιτσιπά να κινείται με 210 χλμ./ώρα.