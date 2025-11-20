Περισσότερα από 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν από το 2000 και μετά από κρατικές εταιρείες της Κίνας, σε μια προσπάθεια να αυξήσει η χώρα την επιρροή της σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Πρόκειται για δάνεια και επιχορηγήσεις τα οποία ανέρχονται σε ποσό το οποίο είναι από δύο έως τέσσερις φορές μεγαλύτερο από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η AidData, η οποία σύμφωνα με τους Τάιμς της Νέας Υόρκης (ΝΥΤ) που την παρουσίασαν βασίζεται σε πληροφορίες από περισσότερα από 30.000 επενδύσεις σε περισσότερες από 100 χώρες. Η AidData είναι ερευνητικό ινστιτούτο στο Κολλέγιο William and Mary στο Williamsburg της Βιρτζίνια των ΗΠΑ και η έκθεσή της για τις επενδύσεις της Κίνας καλύπτουν έως και το 2023.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα στοιχεία που παρουσιάζει η έκθεση προκύπτει ότι ως ένας από τους πιο δανειστές με τη μεγαλύτερη κινητικότητα στον κόσμο, η Κίνα έχει καταβάλει περισσότερα από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια σε δάνεια στον αναπτυσσόμενο κόσμο για τη χρηματοδότηση δρόμων στην Αφρική, λιμένων στη Νότια Αμερική και σιδηροδρόμων στην Κεντρική Ασία.

Πολύ μεγάλο αποδέκτης της χρηματοδότησής της Κίνας τις τελευταίες δύο δεκαετίες ήταν επίσης και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί κινεζικές τράπεζες έχουν παράσχει 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε οικονομική υποστήριξη που κατευθύνθηκε σε αμερικανικές εταιρείες και έργα, σύμφωνα πάντα με την AidData.

Τα χρήματα διοχετεύτηκαν στην κατασκευή αγωγών, κέντρων δεδομένων και τερματικών σταθμών αεροδρομίων και συνέβαλαν στην εταιρική χρηματοδότηση για αμερικανικές εταιρείες όπως η Tesla, η Amazon, η Disney και η Boeing, σημειώνουν οι ΝΥΤ. Από το 2017 και μετά, μέρος αυτής της χρηματοδότησης άρχισε να προκαλεί ανησυχία στην Ουάσινγκτον.

Τα στοιχεία της AidData δεν περιλαμβάνουν τα 730 δισεκατομμύρια δολάρια που κατέχει η Κίνα σε τίτλους του αμερικανικού δημοσίου, όπως είναι κρατικά ομόλογα (Treasuries) με διάφορες λήξεις.

Το τελευταίο διάστημα η Κίνα έχει μειώσει τον δανεισμό της προς τις φτωχότερες χώρες, ενώ παράλληλα παρέχει περισσότερες πιστώσεις σε πλουσιότερες όπως η Αυστραλία και η Βρετανία, δείχνουν τα στοιχεία. Πλέον, δανείζει εξίσου σε χώρες υψηλού εισοδήματος όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο, με τα σχετικά ποσά να φτάνουν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με την AidData.

Η Πρωτοβουλία Ζώνη και Δρόμος

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης της Κίνας στον αναπτυσσόμενο κόσμο αφορούσε δάνεια προς κυβερνήσεις για μεγάλα έργα. Η πολιτική αυτή μεταστράφηκε στην πορεία για να αφορά περισσότερο σε έκτακτα δάνεια, καθώς τέτοιες χώρες-δανειολήπτριες είχαν βυθιστεί στο χρέος. Αντίθετα, στον ανεπτυγμένο κόσμο η εστίαση του Πεκίνου για δάνεια και επιρροή ήταν πιο εμπορικού χαρακτήρα.

Από το 2000, η Κίνα έχει γίνει μια οικονομική δύναμη, με κρατικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες άσκησης πολιτικής που έχουν την εντολή να εκπληρώνουν τις πολιτικές φιλοδοξίες του Πεκίνου, σχολίαζαν οι ΝΥΤ. Ο δανεισμός της χώρας στο εξωτερικό επιταχύνθηκε μετά το 2013 υπό τον κορυφαίο ηγέτη της, τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος εκταμίευσε περισσότερα από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε δάνεια για έργα υποδομών προς αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω της «Πρωτοβουλίας Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος», σημειώνεται.

Τα μέσα δανεισμού

Τα δάνεια της Κίνας προς τις ανεπτυγμένες χώρες είναι συνήθως πιστωτικές γραμμές προς κυβερνήσεις και μεγάλες εταιρείες. Οι δανειστές είναι συχνά κρατικά ιδρύματα, όπως η Τράπεζα της Κίνας και η Αγροτική Τράπεζα της Κίνας. Ορισμένες από αυτές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και κατατάσσονται μεταξύ των μεγαλύτερων τραπεζών στον κόσμο, αλλά πολλοί ειδικοί τις αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη επειδή μερικές φορές υποχρεούνται να εκπληρώνουν τις πολιτικές εντολές του Κινεζικού κυβερνώντος κόμματος. Σχολιάζουν οι ΝΥΤ.