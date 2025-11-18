Ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης και ανάγκη για άμεση δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, υπογραμμίζοντας ότι η ήπειρος δεν πρέπει να παραχωρήσει το πεδίο αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Ο ίδιος τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να μιλήσει με ενιαία φωνή και να ενισχύσει τη συνεργασία της για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Ευρώπη «αρνείται να καταστεί υποτελής» των δύο υπερδυνάμεων στον ψηφιακό τομέα.

Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια συνόδου στο Βερολίνο με θέμα την ψηφιακή αυτονομία της Ευρώπης. Οι δύο ηγέτες επισήμαναν ότι η τεχνολογική ανεξαρτησία συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια και την ευημερία της Ένωσης. Ο κ. Μερτς προειδοποίησε ότι «οι τεκτονικές μετατοπίσεις στον κόσμο απαιτούν άμεση δράση στην ψηφιακή σφαίρα», καλώντας την Ευρώπη να αποφύγει τη μελλοντική εξάρτηση από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

«Τα ερωτήματα του μέλλοντος θα κριθούν κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα», σημείωσε ο καγκελάριος, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες ανταγωνίζονται για την ηγεσία στην τεχνολογία. «Η Ευρώπη δεν πρέπει να τους παραχωρήσει αυτό το πεδίο», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για υποστήριξη του απομονωτισμού ή του προστατευτισμού. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη η Ένωση να μπορεί να αμυνθεί απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις και εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Η θέση του Μακρόν για την ευρωπαϊκή προτεραιότητα

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν έθεσε ως προτεραιότητα την «προτίμηση στα ευρωπαϊκά» προϊόντα, ιδιαίτερα στις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να αναδειχθούν οι ευρωπαϊκοί «πρωταθλητές» της τεχνολογίας. «Οι Κινέζοι έχουν αποκλειστικά συμβόλαια όσο το δυνατόν συχνότερα και οι Αμερικανοί έχουν μια πολύ ισχυρή προτίμηση στα αμερικανικά προϊόντα», ανέφερε, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τη «γοητεία των μη ευρωπαϊκών λύσεων» που επιδεικνύουν συχνά τα κράτη-μέλη.

Ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε ότι η Ευρώπη δεν επιθυμεί να εξαρτάται από μεγάλες εταιρείες εκτός ηπείρου. «Ας είμαστε ξεκάθαροι, η Ευρώπη δεν θέλει να είναι πελάτης μεγάλων εταιρειών ή των λύσεων μεγάλης κλίμακας που προτείνονται είτε από τις ΗΠΑ είτε από την Κίνα», δήλωσε, τονίζοντας ότι η στάση αυτή αποτελεί «μια άρνηση να είμαστε υποτελείς».

Αντιφάσεις και προειδοποιήσεις για την κινεζική τεχνολογία

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Handelsblatt και του περιοδικού WirtschaftsWoche, στη σύνοδο για την ψηφιακή κυριαρχία χρησιμοποιούνται δίκτυα κινητής τηλεφωνίας που βασίζονται σε τεχνολογία της κινεζικής Huawei. Όπως σημειώνουν οι δύο εκδόσεις, στην περιοχή λειτουργεί πύργος κινητής τηλεφωνίας της Deutsche Telekom με εξοπλισμό από την κινεζική εταιρεία.

«Οι ειδικοί ασφαλείας προειδοποιούν εδώ και χρόνια για τον κινεζικό εξοπλισμό στα γερμανικά και ευρωπαϊκά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, καθώς φοβούνται ότι η Κίνα θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα μέσω αυτής της τεχνολογίας», αναφέρει η Handelsblatt. Για «πικρή πραγματικότητα» στον κλάδο των επικοινωνιών κάνει λόγο η WirtschaftsWoche.