Απάντηση έδωσε η πρεσβεία της Κίνας στην Ελλάδα, αναφορικά με τα όσα δήλωσε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σχετικά με το λιμάνι του Πειραιά.

«Η Κίνα και η Ελλάδα είναι φίλοι που στέκονται ο ένας στο πλευρό του άλλου στις δύσκολες στιγμές και συνεργάζονται αποκομίζοντας αμοιβαίο όφελος», αναφέρει μεταξύ άλλων το Πεκίνο.

Παράλληλα τονίζει ότι «το Λιμάνι του Πειραιά ανήκει για πάντα στον ελληνικό λαό».

Το μήνυμα της κινεζικής πρεσβείας

«Η Κίνα και η Ελλάδα είναι φίλοι που στέκονται ο ένας στο πλευρό του άλλου στις δύσκολες στιγμές και συνεργάζονται αποκομίζοντας αμοιβαίο όφελος. Η συνεργασία των δύο χωρών βασίζεται αποκλειστικά στην αμοιβαία στήριξη.

Όταν η Ελλάδα αντιμετώπιζε την κρίση χρέους, η Κίνα έτεινε χείρα βοηθείας, επιτρέποντας στο Λιμάνι του Πειραιά να εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία μεγάλα λιμάνια της Μεσογείου και της Ευρώπης», αναφέρεται μεταξύ άλλων.