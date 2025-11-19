Μεγάλη πυρκαγιά στην Ιαπωνία έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές και την εσπευσμένη απομάκρυνση δεκάδων κατοίκων, ενώ ένας άνθρωπος παραμένει αγνοούμενος, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της Όιτα, στη νήσο Κιούσου, στο νότιο τμήμα της χώρας. Οι αρχές αναφέρουν ότι τουλάχιστον 175 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ περισσότερα από 170 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές.

Όπως μεταδίδει η δημόσια ραδιοτηλεόραση NHK, οι πυροσβέστες συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, καθώς η πυρκαγιά έχει επεκταθεί κοντά σε δασική περιοχή. Τα βίντεο που δημοσιεύθηκαν δείχνουν τεράστιες φλόγες να τυλίγουν κατοικίες και συνεργεία διάσωσης να μεταφέρουν κατοίκους σε προσωρινά κέντρα φιλοξενίας.

«Οι φλόγες είναι ψηλές, βάφουν τον ουρανό κόκκινο. Ο άνεμος φυσάει δυνατά. Δεν πίστευα ποτέ πως θα εξαπλωνόταν τόσο», δήλωσε κάτοικος στην NHK. Άλλος κάτοικος ανέφερε: «Το βουνό καίγεται. Πήρα μαζί μου την άδεια οδήγησης και το τηλέφωνό μου».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας, ο νομάρχης της Όιτα έχει ήδη επικοινωνήσει με τον στρατό για πιθανή συνδρομή στις επιχειρήσεις. Παράλληλα, περίπου 300 σπίτια στην περιοχή έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.