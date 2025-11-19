Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν χθες Τρίτη σειρά διμερών συμφωνιών που αφορούν τη χρήση πυρηνικής ενέργειας για πολιτικούς σκοπούς και την άμυνα, με αφορμή την επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Οι δύο χώρες επικύρωσαν «κοινή διακήρυξη» για την ανάπτυξη πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς. Η συμφωνία, σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία, θέτει τη νομική βάση για μακροχρόνια συνεργασία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση αυστηρών προτύπων μη διάδοσης πυρηνικών όπλων.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε τη σύναψη μείζονος συμφωνίας πώλησης οπλισμού, η οποία περιλαμβάνει μελλοντικές παραδόσεις των μαχητικών αεροσκαφών F-35, αμερικανικής κατασκευής, με τεχνολογία χαμηλής παρατηρησιμότητας και προηγμένα συστήματα.